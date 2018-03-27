Кемерово, 27 марта, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Возможными причинами пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стали преступная халатность и разгильдяйство. Об этом сегодня, 27 марта, в Кемерове заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

На совещании, посвященном ликвидации последствий ЧП, глава государства задался вопросом, как вообще такое могло случиться, ведь это не боевые действия, не неожиданный выброс метана где-то в шахте.

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«Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства»,— сказал президент.

Президент поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

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«Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут»,— заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днём 25 марта. Потушить возгорание пожарным удалось только 19 часов спустя. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м.

Жертвами трагедии стали 64 человека, еще более 50 пострадали. Мэрия Кемерова опубликовала списки пропавших без вести. Судьба 38 человек, большинство из которых дети, пока остаётся неизвестной.