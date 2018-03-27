Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга обратилось к жителям города с просьбой «по возможности не проводить <…> развлекательных мероприятий» в День общенационального траура, объявленный президентом РФ 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург скорбит

Смольный также ждет от теле‑ и радиокомпаний, что они воздержатся в этот день от показа и трансляции увеселительных программ.

В Петербурге отменен ранее назначенный на 28 марта финал конкурса красоты «Студенческая краса 2018».

В Санкт-Петербургском Доме национальностей (ул. Моховая, д.15, лит. А) открыта книга соболезнований, там же организован временный мемориал памяти погибших в столице Кузбасса.

«Запись в книге петербуржцы смогут оставить в течение трех дней с 10 до 20 часов. Книга со словами поддержки петербуржцев кемеровчанам будет затем официально направлена в правительство Кемеровской области», — пояснили власти Петербурга.

Как стало известно, сегодня в 18:00 на Дворцовой площади при содействии властей состоится общегородская акция памяти и скорби «Кемерово, мы с тобой!». Петербуржцев призвали прийти на площадь и «разделить боль утраты с кемеровчанами».

Ранее общественные движения и активисты объявили о намерении провести акцию памяти на Марсовом поле в 19:00. Наблюдатели ожидали, что представители властей решат присоединиться к мероприятию на Марсовом поле, однако чиновники поступили иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание правительства Санкт-Петербурга 27 марта открылось минутой молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово.

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Жители и гости Санкт-Петербурга приносят цветы, свечи и игрушки на Дворцовую площадь и оставляют их у ограды Александровской колонны в память о детях и взрослых, погибших при пожаре в Кемерово.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.