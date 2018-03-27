Страшная трагедия в Кемерове: в воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени (12 часов мск) произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. МЧС заявляло, что «шесть человек мы обязаны найти». В стационарах остаются 15 человек. Из них 13 — с отравлением продуктами горения, угарным газом средней и лёгкой степени тяжести, и двое самых тяжёлых пациентов — 11-летний мальчик и 18-летний молодой человек, у которых комбинированные травмы вследствие падения с четвёртого этажа. С первого дня в больницы обратились около 70 человек, более 50 получили амбулаторную помощь и отпущены домой. Уголовное дело, возбуждённое по статьям 109, 219 и 238 УК РФ «Ппричинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. 27 марта рано утром в Кемерово прибыл Владимир Путин и провёл совещание. «…Не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал глава государства. Президент подписал Указ об объявлении в России 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи памяти

14:41 27.03.2018 28 марта в России объявлено Днём траура. Текст Указа президента РФ от 27 марта 2018 года: В результате пожара, происшедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 28 марта 2018 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

14:44 27.03.2018 В Нижнем Новгороде 27 марта пройдут три траурные акции в память о погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В 18:00 акция состоится около памятника Чкалову на площади Минина и Пожарского, в это же время горожане соберутся около скульптуры «Дама с ребёнком». А в 19:00 траурное собрание жителей пройдёт около театра драмы на Большой Покровской. Об этом сообщают нижегородские СМИ.

14:47 27.03.2018 В Елабуге (Татария) жители города 27 марта соберутся на акцию памяти по погибшим в Кемерове. Она состоится с 17:30 до 19:00 возле памятника воинам-интернационалистам. Жители города и района смогут возложить цветы, принести игрушки и поставить свечи.

14:51 27.03.2018 Жители Кемеровской области после трагедии, унесшей десятки жизней, ожидают отставок. В частности, на митинге 27 марта кемеровчане требовали отправить в отставку губернатора Амана Тулеева. Подробности: Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти Как сообщил источник ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, после страшного пожара могут последовать «определенные кадровые решения». В том числе они могут касаться и мэра Кемерова Ильи Середюка. Кстати, сегодня президент РФ Владимир Путин, приехавший 27 марта в Кемерово, удивился, что на специально созванном совещании нет мэра. Подробности: Путин в Кемерове: «Мэр где?»

14:52 27.03.2018 В Свердловской области отменены официальные и праздничные мероприятия. Об этом в связи с объявленным общероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре города Кемерово распорядился губернатор Евгений Куйвашев.

14:55 27.03.2018 Ранее, не дожидаясь указаний свыше, о трауре на территории Екатеринбурга объявил глава города Евгений Ройзман.

14:56 27.03.2018 Жители и гости Екатеринбурга несут свечи, игрушки и цветы к стихийному мемориалу на площади Труда.

14:58 27.03.2018 Глава Кемеровской областимАман Тулеев, который не соизволил приехать на место трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», весьма своеобразно ответил сегодня на вопрос Владимира Путина: «Аман Гумирович, как вы оцениваете ситуацию?» Кроме того, что губернатор в своём монологе лично поблагодарил президента за звонок после того, как стало известно о пожаре, он рассказал и о тех, кто «постоянно бузотёрит». Этих нескольких строк на официальном сайте президента РФ нет. Что сказал глава Кузбасса Владимиру Путину о тех, кто «постоянно бузотёрит», читайте полный текст монолога с видео. Читайте также: Аман Тулеев: «Товарищ президент, я Вам обещаю…»

14:58 27.03.2018 Общественная палата Москвы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в городе Кемерово. «Трагедия, которая произошла в городе Кемеров, о — это трагедия всей страны. Погибли наши дети. Погибли из-за халатности и равнодушия взрослых, не дождавшись помощи. Невозможно представить горе родителей, потерявших в огне самых дорогих и любимых. Наши души и сердца рвутся на части, не в силах перенести утрату», — говорится в распространенном сообщении.

14:59 27.03.2018 О необходимости пересмотра действующего законодательства относительно исключения «надзорных каникул» для мест массового скопления людей заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

15:00 27.03.2018 Администрация Кемерова опубликовала полный список пропавших без вести и погибших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Согласно данным, судьба 38 человек остаётся неизвестной — они числятся без вести пропавшими, в том числе 26 детей. Точное количество погибших не уточняется, опубликованы только фамилии 25 опознанных жертв трагедии. В списке госпитализированных — 69 граждан. Обнародован полный список жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

15:03 27.03.2018 В Нижнекамске (Татария) с 10:00 27 марта во всех храмах города прошли панихиды в память о погибших. «Молиться за души будет и весь мусульманский мир. В Нижнекамских мечетях не раз вспомнят людей, жизни которых унёс страшный пожар в Кемерове», — сообщил портал NTR-24.ru. А с 14:00 и до 20:00 возле здания городского музея проходит акция памяти. Горожане несут игрушки и цветы.

15:03 27.03.2018 «На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове», — такое сообщение появилось только что в телеграм-канале СКР («Следком»). По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, с момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнём. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре.

15:10 27.03.2018 В Галеевской мечети Казани после обеденного намаза прочли дуа (особую молитву) за жертв, пострадавших во время пожара в торговом центре в Кемерове. «Мусульмане в единой молитве помолились об их скорейшем выздоровлении и придании терпения и сил родным и близким, чьи близкие погибли в этой трагедии», — сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман РТ. Сегодня, 27 марта, в 17:00 в Казани у фонтана в Ленинском садике пройдёт акция памяти. Здесь уже появился стихийный мемориал, к которому горожане несут игрушки и цветы.

15:12 27.03.2018 Сегодня, 27 марта, в 18:00 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга при содействии городских властей состоится общегородская акция памяти и скорби «Кемерово, мы с тобой!». Еще одна акция памяти погибших при пожаре в Кемерово начнется в 19:00 на Марсовом поле. Ее организаторы просят участников воздержаться от политических лозунгов и символики. В Санкт-Петербургском Доме национальностей открыта книга соболезнований петербуржцев, которую потом передадут властям Кемеровской области.

15:13 27.03.2018 В Сургуте 27 марта с 17:30 по местному времени пройдет митинг памяти жертв кемеровского пожара на площади перед Сургутским государственным университетом. Сведения об акции распространяются через социальные сети. Также через мессенджеры и паблики распространяется призыв бойкотировать все сургутские торгово-развлекательные центры 31 марта. «Это должно стать уроком бизнесу, которыму деньги важнее безопасности наших детей!» — пишут организаторы бойкота.

15:17 27.03.2018 Декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов раскритиковал освещение трагедии в Кемерово телевизионными каналами. Подробнее читайте здесь: Освещение трагедии в Кемерово — бездарное

15:23 27.03.2018 Напомним, по словам президента РФ Владимира Путина, люди массово гибли при пожаре в торговом центре Кемерова из-за «преступной халатности и разгильдяйства». «Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь здесь, уже другие чувства возникают, честно скажу!» — заявил Путин сегодня, 27 марта, выслушав доклады глав МЧС и СКР. Подробности: Путин о жертвах в Кемерове: Не плакать, а реветь хочется

15:24 27.03.2018 Государственные СМИ упустили шанс взять информационную повестку под контроль в ожидании отмашки сверху, считает свердловский политолог. Подробнее: «События в Кемерово — сигнал зависимой внутренней политики»

15:26 27.03.2018 По мнению политолога Константина Калачёва, добровольная отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева была бы лучшим вариантом для всех, в том числе и для федерального центра. Подробности: Отставка Амана Тулеева предрешена — политолог Константин Калачёв

15:26 27.03.2018 Поступок Амана Тулеева, решившего извиниться перед президентом, но не попросившего прощения у народа, — это плевок в лицо населению. Так считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. «Если рассматривать поступок Амана Тулеева как тактику царедворца, это блестящий ход, — сказал Кагарлицкий корреспонденту ИА REGNUM. — С точки зрения средневековой политики это правильное решение. Не может же он просить прощения у холопов. А перед главой государства — может. Это его боярского достоинства не унижает. По отношению к населению это — плевок в лицо. Если люди его стерпят, значит, действительно у них не надо просить прощения». Также он добавил, что Кемерово — «это один из самых забитых, придавленных и политически неактивных регионов вообще», и Тулееву там удалось создать «авторитарный и почти тоталитарный режим». Подробнее: Карьера престарелого губернатора подходит к концу — о режиме Тулеева

15:31 27.03.2018 Неспособность властей отвечать и даже просто реагировать на ситуацию погружает общество в удручающее состояние, заявил директор Центра социально-политических исследований и проектов Сергей Поляков, комментируя ситуацию в Кемерове и политику его главы Амана Тулеева. «Для всех стало очевидно, что во главе целого региона стоит человек, который, наверное, уже находится в вегетативном состоянии, — сказал Поляков корреспонденту ИА REGNUM. — Он не то что эффективных мер принять не может, он доехать до места не в состоянии. Неспособность властей давать ответы и даже просто реагировать на ситуацию вводит общество в удручающее состояние». Развивая эту мысль, Поляков добавил, что под вопросом, очевидно, оказалась сама система формирования региональной власти и органов МСУ, основанная на назначении. Подробнее: «Вы пиаритесь на трагедии». Почему власть молчит о ЧП в Кемерове?

15:36 27.03.2018 Шок от случившейся в Кемерове трагедии не проходит, а наоборот, усиливается. Прочитав сотни сообщений в соцсетях и посмотрев десятки видеозаписей, невозможно не проникнуться всем сердцем бедой пострадавших и не обратить внимания на чудовищные поступки некоторых сопричастных. Подробности: Трагедия в Кемерове: число жертв, кто виноват и кто ответит

15:38 27.03.2018 «Кемерово, мы с тобой»: жители Тулы, гости города потоком идут к Успенскому кафедральному собору, чтобы оставить здесь цветы, свечи, мягкие игрушки. Об этом: Тула скорбит по погибшим в Кемерово

15:40 27.03.2018 Виновные в кемеровской трагедии понесут заслуженное наказание, невзирая на должность и статус, никого «прикрывать» не будут, пообещал президент РФ Владимир Путин, находясь в Кемерове. «Статус не спасёт»: Путин о расследовании трагедии в Кемерове

15:40 27.03.2018 Рязанское управление МЧС после того, как жители города начали активно жаловаться на нарушения в ТРЦ в социальных сетях, напомнило, что пожаловаться можно и спасателям. Подробнее: Рязанцам предложили жаловаться на нарушения в ТРЦ

15:43 27.03.2018 Напомним, 27 марта тысячи кемеровчан вышли на митинг и потребовали отставки губернатора Амана Тулеева. Подробности: Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти

15:47 27.03.2018 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента РФ Владимира Путина за трагедию в Кемерове Подробности: Тулеев попросил прощения у Путина за ЧП в Кемерове

15:47 27.03.2018 В Тамбове сегодня, 27 марта, в 17:00 на площади перед ЛДС «Кристалл» начнётся траурный митинг в память о жертвах трагедии в Кемерове. 28 марта в течение всего дня у дворца спорта «Кристалл» будет организована стена скорби. Сюда могут прийти все желающие, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. В 10:00 жители почтут память ушедших минутой молчания.

15:48 27.03.2018 В настоящее время следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». С момента пожара обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения. «Некоторые тела сильно повреждены огнём. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» родственники заявили о пропаже 67 человек

15:51 27.03.2018 Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Александр Курдюмов призвал при обнаружении запертых аварийных выходов в развлекательных и торговых центрах ставить в известность прокуратуру. «Теперь при каждом посещении ТРЦ буду проверять состояние аварийных выходов. По любому нарушению незамедлительно буду ставить в известность прокуратуру с вызовом на место органов власти и МВД», — заявил он в своём телеграм-канале.

15:52 27.03.2018 Находясь в Кемерове, президент РФ Владимир Путин встретился в больнице с тремя мужчинами, которые в первые минуты пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» начали эвакуацию людей. Подробности: Путин побеседовал с пострадавшими при пожаре в Кемерово

15:52 27.03.2018 Акция памяти «Кемерово, мы с тобой!» состоялась в Кузбассе сегодня в 19:00 по местному времени. Как сообщила заместитель губернатора Елена Пахомова, со всего мира в администрацию города, области поступают слова поддержки и соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Мы поддерживаем инициативу родителей, объявивших акцию «Кемерово, мы с тобой», и пригласили всех неравнодушных жителей региона прийти в 19 час. на центральные площади городов и районов — зажечь свечи и запустить в небо белые гелиевые шары как символ светлых душ погибших детей и их родителей». Сегодня же в 19:00 акция прошла на бульваре Героев в Новокузнецке. К марафону памяти жертв трагедии в Кемеровской области присоединятся многие российские города. [[[picture2]]]

15:55 27.03.2018 В столице Чувашии в память о погибших к монументу Матери-Покровительницы чебоксарцы несут цветы, зажигают свечи. Кроме того, акция памяти, инициированная журналистами, прошла на Красной площади. Здесь зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

15:55 27.03.2018 Основной состав персонала кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» во время пожара просто сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Об этом сегодня, 27 марта, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое провел президент России Владимир Путин в Кемерове. Подробности: Сотрудники ТРЦ в Кемерове во время пожара сбежали первыми — Бастрыкин

15:57 27.03.2018 В Кемерово на месте трагедии, в результате которой погибли 64 человека, продолжают работать эксперты-криминалисты, МЧС завершает поисковую операцию.

15:59 27.03.2018 То, что делало руководство Кемеровской области до прибытия на место событий президента Владимира Путина, было откровенно неадекватно, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Был запрос на оперативное реагирование, — сказал Орлов корреспонденту ИА REGNUM . — На сопереживание. На конкретные меры по поиску всех погибших, по компенсациям. Если бы вчера региональные власти действовали адекватнее, если бы Аман Тулеев прибыл на место событий, если бы был предпринят целый ряд мер в сфере реагирования и информационной политики, то, я думаю, сегодняшнего митинга удалось бы избежать». Также эксперт уточнил, что появившиеся у народа сомнения в истинном числе погибших были результатом «неадекватного медийного реагирования властей на происходящее». Подробнее: «Неадекватен» — политолог о действиях и словах Амана Тулеева

15:59 27.03.2018 Президент РФ Владимир Путин спросил у губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, как он оценивает ситуацию. В ответ глава Кузбасса решил сначала поблагодарить президента за личный звонок и попросить у него лично прощения за то, что случилось на «нашей территории». Подробности: Тулеев — Путину: «Спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас…»

16:00 27.03.2018 В городах и поселках Ленинградской области поминают погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Единый «час памяти» начнется сегодня, 27 марта, в 17:00. Во всех райцентрах Ленобласти установят «открытые микрофоны» для тех, кто хочет высказать свои чувства и морально поддержать кемеровчан. Будет объявлена минута молчания. В храмах пройдут траурные службы.

16:01 27.03.2018 МЧС РФ после пожара в клубе «Хромая лошадь» разработало законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара». Глава ВСС Виктор Юргенс уверен, что «развитие противопожарного страхования или страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов».

16:04 27.03.2018 Кадровые решения по факту трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будут приняты после того, как следствие пройдет по всей цепочке — от регистрации этого здания и выдачи разрешения на переделку фабрики в развлекательный центр. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 27 марта на встрече с инициативной группой граждан в холле морга местной медико-санитарной части. Подробности: Путин о кадровых решениях в Кемерове: их не делают под камеру

16:08 27.03.2018 Торговые центры Москвы стоит проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности, заявил заместитель председателя комиссии по безопасности Московской городской думы Андрей Шибаев («Родина»). Он также подчеркнул, что для школьников необходимо создать практические занятия по эвакуации в случае возникновения пожара, но проводить их стоит в другом, непривычном для учащихся помещении. «В Москве система противопожарной защиты поставлена нормально, но проверить никогда не помешает, меняются люди, руководители администрации ТЦ. В прошлом году нас всех тренировали в связи с угрозой терактов, и всё было согласованно. Проверки нужно проводить постоянно. Персональную ответственность должны нести конкретные люди. Администратор кинотеатра должен постоянно находиться на месте», — подчеркнул он. Читайте также: Потенциальные убийцы: Пожарная проверка московских ТЦ не за горами?

16:10 27.03.2018 В Калуге 27 марта в 17 часов на Театральной площади состоится митинг в память о погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Калужане и гости областного центра смогут в знак солидарности с жителями Кемерова принести цветы и зажечь свечи у областного драматического театра, выразив соболезнования в связи с трагической гибелью людей. Также цветы, свечи и игрушки в память о погибших в Кемерове жители Калуги приносят к памятнику Петру и Февронии возле Никитского храма. Читайте подробнее: В Калуге пройдет траурный митинг в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

16:19 27.03.2018 Также читайте: Сургут ответил на трагедию в Кемерове митингом и бойкотом ТРЦ

16:19 27.03.2018 Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю сегодня, 27 марта, сообщило о том, что в Красноярске началась проверка информации о работе опасного торгового центра. Подробности: «Зимняя вишня» по-красноярски? Следствие проверяет информацию об опасном ТЦ

16:22 27.03.2018 Необходимо развивать страхование ответственности собственников мест массового скопления людей, Всероссийский союз страховщиков представит свои предложения по этому вопросу в комитет Госдумы по финрынку 28 марта.

16:24 27.03.2018 В России число объектов, которые потенциально могут покрываться страхованием ответственности собственников мест массового скопления людей, составляет порядка 400 тыс., подсчитали эксперты.

16:25 27.03.2018 Стоимость застрахованного имущества арендаторов в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове не превысила 120 млн рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

16:28 27.03.2018 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействую коррупции вместе с рядом других комитетов подготовить комплексные предложения об изменениях законодательства в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове.

16:37 27.03.2018 Власть Кемеровской области продемонстрировала полное неумение вести диалог с обществом и СМИ, тем самым подставив самих себя под удар народного негодования, считает глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «На самом деле он сам себя подставил под удар — никто не говорил, что в этом во всём виноват именно Тулеев. Тулеев это губернатор. Он не хуже и не лучше, и торговые центры от него напрямую не зависят. В Пермском крае, когда сгорела «Белая лошадь», после этого сразу не последовали какие-то репрессии в отношении высшей региональной власти. Но Тулеев разом на себя всё перевёл, решив, видимо, что его все делают крайним», — заявил Миронов. Подробнее: Трагедия в Кемерово: «Тулеев сам себя подставил под удар»

16:50 27.03.2018 В Великом Новгороде в 17:00 на центральной площади города — площади Победы-Софийской — состоится митинг «Кемерово, мы с тобой». Накануне вечером новгородцы организовали стихийный мемориал у входа в Новгородский кремль. Вечером к кремлёвской стене принесли свечи и зажгли их в память о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

16:54 27.03.2018 Траурный митинг по погибшим в Кемерове начнётся в 17:00 и в Пскове, у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. А в 19:00 в гайд-парке в сквере на Четырёх углах пройдет встреча горожан, посвящённая трагедии.

16:55 27.03.2018 В столице Финляндии Хельсинки люди принесли цветы, свечи и детские игрушки к зданию российского посольства, выражая свои соболезнования трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает 27 марта посольство Российской Федерации в Финляндии на своей старнице в Facebook. Российское посольство в Финляндии выражает глубокую признательность всем, кто не остался равнодушным к случившейся беде. «После сообщения о трагедии в торговом центре в Кемерове 25 марта 2018 г. многие принесли к посольству цветы, свечи и игрушки. Глубоко благодарим всех, кто выразил таким образом соболезнования», — указано в сообщении посольства РФ в Финляндии.

16:56 27.03.2018 Заводский районный суд Кемерово по ходатайству следствия продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТЦ «Зимняя вишня». Вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассматриваться на заседании 28 марта. Ранее сегодня в Следственном комитете сообщили, что следователи будут ходатайствовать об аресте всех обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в кемеровском торговом центре. В числе задержанных и допрошенных по делу — технический директор компании —собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

17:01 27.03.2018 Минкультуры направило в подведомственные учреждения и министрам культуры субъектов РФ рекомендации отменить развлекательные мероприятия, запланированные на 28 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в Кемерове, сообщает пресс-служба министерства. Рекомендации распространяются на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения — цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и иные площадки, уточнили в Минкультуры.

17:06 27.03.2018 В Воронежской области начались проверки. Три года назад, также при проверке торговых центров, прокуроры нашли 900 нарушений требований противопожарной безопасности. Сегодня в торговых центрах Воронежа утверждают, что все под контролем. Об этом: В воронежские торговые центры пришли прокуроры

17:13 27.03.2018 Политолог, доцент кафедры общественных связей и журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев подверг критике работу центральных телеканалов при освещении трагического происшествия в кемеровском торговом центре. Он отметил проблему профессионализма. Подробнее: О пожаре в Кемерове: «Центральному ТВ не хватает точности и оперативности»

17:17 27.03.2018 На Манежной площади в Москве началось мероприятие в память о жертвах кемеровской трагедии. Вместе с тем многие жители столицы направляются на Пушкинскую площадь — там вечером пройдет стихийный митинг.

17:21 27.03.2018 «Кемерово, Воронеж с тобой»: сотни воронежцев самых разных возрастов несут цветы, детские игрушки к мемориалу в самом центре города, на площади Ленина. [[[picture3]]] [[[picture4]]] [[[picture5]]] Фоторепортаж Марины Каширской: «Кемерово, мы с тобой!»

17:34 27.03.2018 Сотни людей приходят к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы в память жертв пожара в Кемерове. На Манежной площади у входа в Александровский сад установлен баннер с надписью «Кемерово. 25.03.2018 . Мы с тобой», там же размещены фотографии жертв трагедии, горят свечи.

17:36 27.03.2018 Жители Перми, как никто другой, понимают состояние родственников погибших в торговом центре «Зимняя вишня». В декабре 2009 года пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» унёс жизни 156 человек. Вечером 27 марта возле мемориала погибшим пройдёт акция в память о погибших в «Зимней вишне». Также читайте: Пермь скорбит: у мемориала погибшим в «Хромой лошади» пройдёт акция

17:37 27.03.2018 Губернатор Оренбургской области Юрий Берг почтил память погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Вместе с главой региона цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу возложил глава Оренбурга Евгений Арапов. Таким местом в областном центре стал памятник на улице Советской — первой учительнице, стоящей в окружении детей. С 26 марта оренбуржцы приходят сюда выразить свою сопричастность и поддержку родственникам погибших в результате трагедии. «Трудно передать словами чувства, которые испытывает сегодня каждый кемеровчанин, оренбуржец, каждый гражданин нашей страны. указом президента России Владимира Владимировича Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура по погибшим во время пожара в Кемерове. Это наша общая боль. Особенно горько от мысли, что в этой трагедии погибли дети. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких. Кемерово, мы с вами!»

17:38 27.03.2018 Глава Воронежской области Александр Гусев, в числе сотен воронежцев, принес цветы к импровизированному мемориалу, чтобы почтить память детей и взрослых, погибших в страшном пожаре в кемеровском торговом центре. Об этом: Врио губернатора Воронежской области почтил память погибших в Кемерово

17:38 27.03.2018 В эти минуты в Саратове начинается акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». У храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоится заупокойная лития по погибшим. Установлен баннер с надписью «Кемерово, мы с вами. Саратов скорбит…». После завершения литии жители города смогут оставить цветы и свечи в память о погибших. В течение дня цветы и игрушки появились у памятника одноклассникам и около скульптуры в Сквере первой учительницы. Прокуратура Саратовской области уже сегодня начала проверки торговых и торгово-развлекательных центров региона.

17:44 27.03.2018 После трагедии в Кемерове, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, в мэрии Абакана (Хакасия) объявили, что заменят систему пожарной сигнализации в двенадцати образовательных учреждениях. В Абакане — 68 образовательных учреждений, которые подведомственны Городскому управлению образования. В 56 из них системы пожарной сигнализации были смонтированы более 10 лет назад, в 2005—2007 годах. Такие системы подлежат замене. Администрация города заверила, что «последовательно, с 2014 года обеспечивает поэтапную замену систем пожарной сигнализации». По информации мэрии, с 2014 по 2017 год пожарные системы были заменены в 21 учреждении: в Центре детского творчества, семи общеобразовательных школах и 13 дошкольных учреждениях. По словам начальника Городского управления образования администрации Абакана Ольги Усольцевой, в 2018 году планируется выполнить замену систем пожарной сигнализации в 12 учреждениях.

17:47 27.03.2018 Акция «Свеча памяти» началась на Бору (Нижегородская область). Траурное мероприятие в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» проходит на площади Победы. Жители города несут свечи, цветы и детские игрушки к мемориалу на площади.

17:50 27.03.2018 В Туле состоялось траурное мероприятия в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» В Кемерове. Более 700 человек возложили цветы на площади Ленина к импровизированному мемориалу в память по погибшим в этой страшной трагедии. В Успенском соборе прошла траурная панихида.

17:50 27.03.2018 Напомним, в Бурятии траур по жертвам пожара в Кемерове будет двухдневным. Днями траура на территории республики объявлены 27 и 28 марта. Сегодня, 27 марта, в Улан-Удэ состоялись траурные митинги — у фонтана на Театральной площади и у Одигитриевского собора.

17:53 27.03.2018 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приехал на Дворцовую площадь и возложил цветы у Александровской колонны. Здесь 26 марта возник народный мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерово: люди приносят цветы, детские игрушки, зажигают свечи. Полтавченко положил у ограды колонны букет тёмно-бордовых роз, присел на одно колено, помолчал, перекрестился и ушел. В 18:00 на Дворцовой площади начнется акция «Кемерово, мы с тобой!».

17:54 27.03.2018 В Хабаровске местные жители несут цветы, игрушки и свечи к кинотеатру «Гигант» и торгово-развлекательному центру «Южный парк» в память о погибших в результате страшного пожара, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Десятки местных жителей зажигают свечи и возлагают цветы и детские игрушки к импровизированным мемориалам.

18:07 27.03.2018 Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) обратился к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить типовые регламенты по обеспечению безопасности в школах во избежание повторения трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Читайте также: Глав ФСБ и МВД просят разобраться с запасными выходами в школах России

18:11 27.03.2018 Вместе с кемеровчанами скорбит вся страна, в том числе и Томская область. На пожаре в кемеровской «Зимней вишне» погибли двое детей из Томска — 12-летний мальчик и восьмилетняя девочка. Они гостили в выходные у бабушки в Кемерове и в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. [[[picture6]]]

18:12 27.03.2018 Реакцию Амана Тулеева на трагические события в ТЦ «Зимняя вишня» нельзя считать адекватной, полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя неоднозначное поведение губернатора Кемеровской области. В частности, речь идёт о таких «подвигах» Амана Тулеева, как отказ приехать на место пожара, извинения перед президентом, но не перед народом, объявление митингующих родственников погибших «бузотёрами» и так далее. «Эти факты абсолютно не красят региональную власть, — сказал Шаповалов. — Действия губернатора Кемеровской области и его реплики не были правильными, а его реакция на трагические события не является адекватной. Думаю, что та критика, которая обрушилась на Тулеева и его окружение, справедлива. Я присоединяюсь к ней. Вещи подобного рода недопустимы, и гнев общества вполне справедлив. Губернатору надо сделать выводы из случившегося, в том числе и по поводу его дальнейшего пребывания в должности». Подробности: Губернатору Кемеровской области пора задуматься о новом месте работы?

18:22 27.03.2018 На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит молебен и общественная акция в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. На площадь пришли несколько сотен петербуржцев. В руках у людей церковные свечи и гвоздики. Символики и плакатов на площади нет, кроме двух баннеров «Кемерово, мы с тобой». Эти же слова — на передвижном экране. Как заметил корреспондент ИА REGNUM, некоторые кафе и рестораны на Невском проспекте и вблизи Дворцовой площади выключили музыку и вывели на телеэкраны в залах изображение траурной свечи.

18:24 27.03.2018 Крым и Севастополь скорбят вместе с Кемерово. На полуострове отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Подробнее: Крым и Севастополь скорбят вместе с Кемерово

18:38 27.03.2018 В Москве продолжается акция памяти в знак траура по трагически погибшим в ТЦ «Зимняя вишня», начавшаяся в 17:00 на Манежной площади. К 18:30 официально организованное место скорби посетили несколько политиков и множество жителей Москвы, но мэра Москвы Сергея Собянина никто из СМИ так и не дождался. Ходят слухи, что градоначальник посетил импровизированный мемориал ранее, но снимки пока не опубликованы, а заснять его после начала акции не удалось. В 19:00 начнётся другая акция — на Пушкинской. Это несанкционированный митинг, запланированный горожанами.

18:38 27.03.2018 В Орле прошел траурный митинг в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Сотни людей собрались в сквере Маяковского, чтобы почтить память о погибших в этом страшном пожаре, который унес жизни как минимум 64 человек. Участники митинга принесли плакаты и распечатанные фотографии свечей. Жители Орла обратились к кемеровчанам и выразили им слова поддержки.

18:58 27.03.2018 В Новгородской области внеплановые проверки ожидают 24 крупных торговых центра, которые с 2016 года подпадали под «надзорные каникулы» и планово не проверялись. Помимо торговых объектов, проверят учреждения досуга, культуры, спорта, ночные клубы. Подробнее: Каникулы кончились: внеплановые проверки ждут 24 крупных новгородских ТЦ

19:08 27.03.2018 Митинг памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» прошел сегодня, 27 марта, в Твери. Верхневолжье, в числе других российских регионов, поддержало жителей Кемерова. Подробнее: Минута молчания: в Твери почтили память погибших в Кемерово

19:10 27.03.2018 В Великом Новгороде жители города выражают свои соболезнования трагедии, произошедшей в Кемерове, сообщает 27 марта корреспондент ИА REGNUM. Тысячи людей приняли участие в траурном митинге, посвященном памяти жертв пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». К стихийному памятному знаку новгородцы принесли цветы, свечи и детские игрушки. В Софийском кафедральном соборе Новгородского кремля прошла панихида по погибшим. Страшная трагедия, в ходе которой погибли не менее 64 человек, среди которых много детей, не оставила равнодушными жителей древнего города.

19:21 27.03.2018 В Пскове траурный митинг в память о жертвах пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался с панихиды по погибшим. Почтить память пришли сотни человек. К стихийному мемориалу у памятника княгине Ольге, куда жители города приносят цветы, игрушки и зажигают свечи, возложил цветы и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. «Погибли десятки людей. Очень страшно и горестно, что среди них было много детей. От имени администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с Кемерово, Кемеровской областью, вместе со всей страной», — сказал он. Врио главы региона отметил, что сейчас главная задача — провести работу над ошибками и сделать всё, чтобы такие трагедии в будущем не повторялись.

19:22 27.03.2018 В Тамбовской области на митинге памяти собрались около десяти тысяч жителей региона. Митинг открыл губернатор Александр Никитин. «Трудно найти слова, когда гибнут дети… Это ужасно и невыносимо… Это невозможно оценивать без комка в горле…» — сказал глава региона, подчеркнув, что «все общество, все люди должны думать, как предотвратить такие трагедии в дальнейшем». Жители региона возложили цветы к стене скорби у дворца спорта «Кристалл», 28 марта в течение всего дня она будет доступна всем желающим. В знак скорби также будет выключена подсветка телебашни в Тамбове. Огни не будут гореть 29 марта с 20:00 до 6:00. Читайте также: На Тамбовщине митинг в память о погибших в Кемерове открыл губернатор

19:26 27.03.2018 Траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших в результате пожара в Кемерове, проходит 27 марта в Смоленске. Местные жители ещё накануне вечером начали приносить цветы и детские игрушки, зажигать поминальные свечи перед зданием торгового центра «Макси». Сегодня здесь же состоялась заупокойная лития по погибшим. Почтить память жертв трагедии в Кемерово пришли более 600 жителей Смоленска.

19:30 27.03.2018 В Горно-Алтайске (Республика Алтай) 27 марта состоялся вечер скорби по погибшим в Кемерове. По словам волонтёров, на площадь Ленина пришли порядка трёх тысяч человек. В том числе приходили дети и приносили свои рисунки. «Детям Кемерова», — написано на одном из рисунков. Подробности: «Детям из Кемерова»: как дети Горно-Алтайска скорбят по погибшим [[[picture7]]]

19:31 27.03.2018 В центре Санкт-Петербурга горожане выпустили в небо белые шары в память о людях, погибших в ходе пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. На Марсовом поле проходит уже вторая за этот вечер акция скорби петербуржцев — первая состоялась часом раньше на Дворцовой площади. Несколько сотен человек собрались вокруг Вечного огня в центре Марсова поля. Люди плачут, возлагают цветы, игрушки, зажигают свечи. В отличие от акции на Дворцовой площади, никто не выступает с речами. Политической символики и плакатов здесь тоже нет.

19:34 27.03.2018 В городе Липецке люди собрались почтить память жертв пожара, произошедшего в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает 27 марта корреспондент ИА REGNUM. В траурном мероприятии приняло участие множество жителей города. В Верхнем парке на улице Ленина, куда люди приносили свечи, цветы и детские игрушки, единовременно присутствовало не менее полутора-двух тыс. человек. Их общую численность подсчитать было невозможно.

19:40 27.03.2018 Жители Кургана возложили к скульптуре «Родители» в городском саду цветы. Также принесли зажжённые свечи и детские игрушки. [[[picture10]]] [[[picture9]]] [[[picture8]]]

19:42 27.03.2018 В ещё одном крупном кузбасском городе — Новокузнецке — после трагедии в Кемерове проводятся проверки пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных центрах и на социальных объектах. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов пояснил, что регламент контроля предпринимателей определяется Федеральным законом №294, который «вводит ограничения по проведению проверок». «Администрация города Новокузнецка не обладает полномочиями осуществлять проверки в ТРЦ. Эти функции выполняют федеральные надзорные органы. Тем не менее мы координируем эту работу, входим в контролирующую группу. Вчера, до получения согласования прокуратуры, начали ревизию ТРЦ «Сити Молл». А сегодня городская прокуратура обязала нас организовать мобильные группы, в которые вошли представители прокуратуры, районных отделов торговли, сотрудники МЧС, Госпожнадзора, представители общественности, для проверки крупных ТРЦ, гипермаркетов. Мониторинг будет продолжаться до конца недели во всех районах города. При необходимости работа контролирующей группы будет продолжена», — подчеркнул мэр. По его словам, итоги проверок показали, что не во всех торговых объектах в исправном состоянии противопожарная защита: «Вызывает нарекания работа охранников. Не во всех объектах есть навигация по торговому центру, указатели запасных выходов. Кроме того, отмечено несвоевременное техобслуживание огнетушителей. Все эти замечания должны быть незамедлительно устранены». Глава города также проинформировал, что в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования специалисты оценивают оснащённость противопожарными средствами защиты: «При необходимости из городского бюджета будут выделяться средства на покупку нужного оборудования. В расписание уроков будут введены дополнительные уроки по развитию навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. В детских садах запланируем занятия в игровой форме».

19:47 27.03.2018 Более двухсот белоснежных воздушных шаров выпустили в небо жители Йошкар-Олы в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Жители столицы Марий Эл пришли с цветами, свечами, детскими игрушками. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Кемерово, мы с тобой». На главной площади города в ходе митинга собрались более 1,5 тыс. человек, выражая соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

19:48 27.03.2018 В Архангельске прошел траурный митинг в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Представители местных властей, общественных организаций и просто неравнодушные жители города собрались возле стелы «Архангельск — город воинской славы», чтобы почтить память погибших. Скорбящие горожане возложили цветы к монументу и зажгли поминальные свечи. Всего собралось более тысячи человек. Присутствовал также губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он заявил что в регионе началась работа по подготовке проверок состояния безопасности всех торговых и развлекательных центров.

20:06 27.03.2018 Стихийный мемориал образовался у памятника павшим в Великой Отечественной войне на площади Победы в Саранске. Сотни жителей города несут к памятнику цветы, поминальные свечи и детские игрушки. Почтить память погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пришли с букетами алых роз глава Мордовии Владимир Волков, мэр Саранска Петр Тултаев и председатель правительства республики Владимир Сушков.

20:06 27.03.2018 В Сыктывкаре около полутора тысяч человек собрались на акцию памяти погибших при пожаре в Кемерове. Рядовые горожане, представители местных властей и общественных организаций пришли с цветами и свечами к площадке перед зданием Центрального бассейна. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим прочитал молитвы за упокой погибших. Акция завершилась минутой молчания.

20:16 27.03.2018 Траурная акция прошла в южноуральском городе Магнитогорске.

20:29 27.03.2018 Телеграм-канал СКР «Следком» только что распространил информацию о том, что установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерове с целью дестабилизации ситуации в регионе. «Пранкер Евгений В. звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре», — говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.

20:32 27.03.2018 Сегодня траурные акции прошли во многих городах Урала. Город Кемерово находится далеко, но горе тех, кто потерял в пожаре своих близких, коснулось многих уральцев. Тысячи людей принесли с собой цветы, свечи, игрушки…

20:35 27.03.2018 В Екатеринбурге очевидцы сообщают о салюте. Кому-то в эти мрачные дни весело?

20:36 27.03.2018 Трагедия в Кемеровской области показала, что этим регионом, прикрываясь местным губернатором, управляет то ли хунта, то ли клика, которая творит такие дела, из-за которых гибнут десятки человек, предполагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Аман Тулеев, судя по всему, уже нетранспортабелен, и как такой человек мог руководить таким большим регионом, вообще непонятно, — сказал Делягин. — Предъявлять ему претензии недопустимо, потому что губернатор очевидно не вполне дееспособен. Не нужно обращать внимания на слова, которые от него исходят, так как он человек из другой реальности. Нонсенс, что он до сих пор занимал пост главы региона». Подробности: Михаил Делягин жёстко раскритиковал Тулеева и его окружение

20:42 27.03.2018 В Калуге прошла акция памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». На митинг, который провели вечером 27 марта на Театральной площади областного центра, собралось порядка тысячи горожан. У импровизированного мемориала, созданного на ступеньках областного драматического театра, калужане и гости города зажгли свечи и возложили красные гвоздики. Дети принесли игрушки. После минуты молчания на митинге выступил губернатор области Анатолий Артамонов. Читайте подробнее: В Калуге прошла акция памяти жертв ТЦ «Зимняя вишня»: Мы с вами, Кемерово!

20:43 27.03.2018 В Калининграде завершилась общественная траурная акция в память о погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». У подножия Триумфальной колонны в центре Калининграда калининградцы положили сотни гвоздик, десятки детских игрушек, зажгли лампадки. К постаменту люди привязывают белые шары и прикрепляют листки с надписями «Кемерово, мы с тобой», «Кемерово, прости». [[[picture12]]] [[[picture11]]]

20:53 27.03.2018 [[[picture13]]] В Лондоне почтили память жертв трагедии в Кемерове. К посольству России в Великобритании принесли цветы и мягкие игрушки в знак траура по погибшим в страшном пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Память жертв трагедии в Кемерове почтили в Лондоне [[[picture14]]]

21:08 27.03.2018 В Грозном (Чечня) прошла акция памяти «Кемерово, мы с тобой». Десятки жителей пришли на траурное мероприятие с листами, на которых написаны слова поддержки кемеровчанам.

21:17 27.03.2018 Организаторов массовых мероприятий интересует исключительно прибыль, и такой подход чреват серьезными последствиями, считает начальник воронежского управления МВД Александр Сысоев. «Ситуация не очень хорошая и на территории области. Вы знаете эти места, и мы тоже их знаем, там, где мероприятия с большим количеством людей организуют, совершенно не имея возможности обеспечить безопасность. Только прибыль, больше ничего организаторов не интересует», — сказал глава воронежских полицейских. Подробнее: Только прибыль: от повторения кемеровской трагедии никто не застрахован?

21:19 27.03.2018 Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о пожаре в Кемерове намерен дать правовую оценку действиям украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего заведомо ложную информацию о «сотнях погибших», сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Ранее Евгений Вольнов обнародовал на своем YouTube-канале записи своих телефонных розыгрышей под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Украинец обзванивал медицинские учреждения и морги Кемерово, выдавая себя за сотрудника МЧС России, и интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях, заявляя, что погибших в результате пожара — «около 300». 26 марта около 15:00 по мск в комментариях под постами с информацией̆ о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» с фейковых аккаунтов началась массовая публикация текстов о том, что реальное число погибших значительно превышает официальные данные, большую часть из которых составляют дети. Комментарий под постом о пожаре в ТЦ, в группе «Инцидент Кемерово». В том числе слухи распространяются с помощью аудиозаписей из WhatsApp. Содержания аудиозаписей — зачастую пересказ «знакомых людей из больницы, в которые якобы доставляют трупы». Кроме того, в сети активно распространялись фотографии, сделанные якобы в здании ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. На самом деле в публикациях использовались кадры, снятые в Одессе 2 мая 2014 года во время пожара в Доме профсоюзов и в клубе «Хромая лошадь» в Перми 5 декабря 2009 года. Среди прочих материалов также распространялось видео, на котором якобы снят момент поджога детского поролонового бассейна в ТЦ «Зимняя вишня». На самом деле, по свидетельству очевидцев, на видео запечатлен сотрудник ТЦ, который не совершал никаких противоправных действий и, более того, самоотверженно помогал выводить людей из горящего здания.

21:20 27.03.2018 Пятерым задержанным в рамках расследования дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» предъявлены обвинения, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сотрудники СК России продолжают следственные действия в Кемерове, где при пожаре погибло не менее 64 человек. «СК РФ продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерове. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным», — сказала Светлана Петренко.

21:26 27.03.2018 ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщило о том, что поисково-спасательные работы на месте пожара в торговом центре Кемерова завершены. Принято решение о сокращении группировки сил, которые были задействованы в ликвидации ЧС и её последствий. «В пункт постоянной дислокации направлен Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России. Комплекс запланированных мероприятий продолжат выполнять бойцы отрядов федеральной противопожарной службы Кемеровской области, а также горноспасательные подразделения», — говорится в сообщении ведомства. По информации областного главка МЧС, завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных возгораний. Окончена зачистка этажей бывшего торгового центра от строительного мусора — вывезено более полутора тысяч кубических метров. Начинается разбор строения. По словам руководства МЧС, первостепенной задачей сейчас является оказание помощи и поддержки семьям погибших и пострадавших.

21:32 27.03.2018 [[[picture23]]] Используя горе людей, Москву попытались разделить на два лагеря: «мэрский» и «стихийный». Если акция на Манежной площади прицельно (?) «раздражала» некоторых пришедших одинаковыми игрушками, закупленными правительством Москвы (и успешно, кстати, «утонувшими» в море «народных» цветов и игрушек), то на акции на Пушкинской активно «мракобесили» представители некоторых оппозиционных политических сил, которые пытались превратить пришедших почтить память в участников акции протеста, используя общее горе в личных интересах. [[[picture16]]] Впрочем, большинству москвичей неинтересны ни попытки раздуть скандал с игрушками, ни попытки политизировать толпу — они просто старались посетить обе акции, чтобы выразить своё сочувствие горю людей, потерявших родных в огне кемеровского торгового центра. Смотрите фоторепортаж: Две акции — одна скорбь: Москва почтила память жертв ТЦ «Зимняя вишня» [[[picture26]]] [[[picture21]]]

21:39 27.03.2018 Жители Челябинска принесли множество цветов и игрушек к памятнику Орлёнку, где действует импровизированный мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерово. В вечерние часы люди шли к памятнику вереницей. [[[picture17]]]

21:45 27.03.2018 В Костроме проходит траурная акция по жертвам пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Сотни горожан принесли к входу в Ботниковский сквер гвоздики, свечи и мягкие игрушки. Посреди детских игрушек виден небольшой плакат: «Коррупция убивает». Смотрите фоторепортаж: Костромичи зажгли свечи в память о погибших в Кемерово

22:36 27.03.2018 Жители Армении с утра 27 марта несут цветы и игрушки к зданию посольства России в Ереване в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Рядом с цветами и игрушками размещен плакат, на котором написано: «Кемерово, мы с тобой!»

22:58 27.03.2018 На проведение ДНК-экспертизы для опознания тел погибших в результате пожара в Кемерове потребуется порядка двух недель, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина. Всего, как уточнил Бастрыкин, ДНК-экспертиза потребуется для установления личностей 37 погибших. «Это займёт пару недель. Мы 17 человек уже идентифицировали с помощью медиков, там, где можно было по внешним признакам, остальные 37 — надо будет проводить специальное генетическое исследование», — сказал глава Следственного комитета.

23:10 27.03.2018 Акции памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» прошли во многих городах Башкирии — в Уфе, Стрерлитамаке и Нефтекамске. В столице республики стихийный мемориал организовали в парке Якутова. Люди шли с цветами, поминальными свечами и детскими игрушками. Размещенные плакаты гласят: «Кемерово, Уфа с вами». Также виднеется плакат с надписью: «Коррупция убивает».

23:11 27.03.2018 В городе Боровичи Новгородской области — втором по величине городе в регионе — местные жители пришли почтить память погибших в Кемерове к Городскому дворцу культуры (ГДК). Здесь, прямо на ступеньках, на крыльце здания (ГДК расположен в здании бывшего Троицкого собора) с благословения епископа Боровичского и Пестовского Ефрема состоялась панихида по погибшим. Почтить память жертв трагедии пришли сотни горожан. Рядом со зданием Троицкого собора появился стихийный мемориал — с зажжёнными свечами, цветами, игрушками.

23:48 27.03.2018 Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что после трагедии в Кемерове необходимо сделать правильные выводы не только по вопросу контроля над функционированием торговых центров, но и по антикоррупционной деятельности. Он считает недопустимым тот факт, когда за деньги можно получить любую справку. «Там ведь тоже строили, вводили в эксплуатацию, подписывали акты — и ничего не сработало, погибли люди, очень много детей. Эти бумажки оказались «пустышками». Их купили, за взятки добыли эти бумажки. Это и есть самая настоящая коррупция, ее самое жесточайшее проявление», — заключил Хамитов.

00:01 28.03.2018 Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. «Мы с большой болью и грустью получили известие о трагедии в городе Кемерово, где пожар уничтожил часть торгового центра, оставив большое количество жертв и пострадавших», — говорится в послании лидера Западной Сахары. Брахим Гали от имени правительства САДР и от себя лично выразил «соболезнования, сочувствие и солидарность с правительством и народом Российской Федерации в столь трудный момент».

01:58 28.03.2018 Свыше 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в Кемерове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. Читайте также:МВД: Акции памяти погибших в Кемерово собрали 12 тысяч москвичей

03:36 28.03.2018 В день всероссийского траура по погибшим в Кемерове симфонический оркестр Мариинского театра исполнит «Реквием» Джузеппе Верди. Дирижер — Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе учреждения. Читайте также: Трагедия в Кемерово: в России начался траур

04:02 28.03.2018 Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края сегодня, 28 марта, началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования родным и близким погибших», — подчеркнул спикер Александр Ролик.

05:18 28.03.2018 Политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин возмущён поведением губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастыркина. По его мнению, они пытаются найти «козла отпущения». «Готовы валить на кого угодно — на учительницу, на родителей, на арендаторов и субарендаторов, на местную мэрию. Неважно, на кого — лишь бы свалить. Но тут сидит Владимир Путин и раз за разом обрубает попытки наскоро найти козла отпущения. И их натурально корчит — с одного скачут на другое, как только ему угодить, кого же назвать, кого же обвинить. Им главное, назначить виновного и начать «работать» по привычным схемам», — пришёл к выводу Виталий Обедин.

05:19 28.03.2018 Сегодня, в день траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня», вместе с кемеровчанами скорбит вся страна. Скорбит и Томская область. При пожаре в Кемерове погибли двое детей из Томска. Они приехали на каникулы к бабушке в Кемерово и в этот в этот страшный день — 25 марта — оказались в «Зимней вишне». «Страшное горе. Нет слов для утешения. В нашей семье плачут все — и взрослые, и дети. Царствие небесное, ангелочки», — пишут томичи.

05:21 28.03.2018 Юные волейболисты из ЕАО в Кемерове проиграли соревнования и «выиграли жизнь». Ребята из г. Облучье приехали в Кемерово на соревнования — там проходил полуфинал России по волейболу. На 25 марта у команды был запланирован поход в ТРЦ «Зимняя вишня». Но проигрыш в полуфинале и жесткая позиция тренера, отменившего развлекательное мероприятие и заявившего, что нужно тщательнее готовиться к матчам, спасла ребятам жизнь. Сейчас родители с ужасом говорят о том, что могло бы случиться с их детьми, и благодарят тренера — сообщило ИА «Амурмедиа».

05:30 28.03.2018 Пока страна пытается прийти в себя после страшной трагедии в Кемерове, пока обсуждает усиление мер безопасности на объектах массового посещения, в сахалинском Углегорске случился «балконопад». Балкон в 4-этажном доме рухнул, снёс балкон этажом ниже. К счастью, никто не пострадал. Обе конструкции рухнули в палисадник у дома. На месте происшествия работают специалисты.

05:36 28.03.2018 В день всероссийского траура, 28 марта, в Кемерове на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» пройдут памятные мероприятия. Как сообщает администрация Кузбасса, в 09:30 (по местному времени) пройдёт католическая месса. В 11:00 панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12:00 на мемориале у ТЦ «Зимняя вишня» состоится памятное мероприятие, посвящённые погибшим детям. В 16:00 в Сквере искусств из фотографий акций, состоявшихся в городах России в память о погибших, будет выложено слово «Память». В 14:00 на мемориале у «Зимней вишни» состоится памятная акция — ветераны и участники движения «Поколения вместе» встанут плечом к плечу в круг памяти жертв пожара.

05:37 28.03.2018 «Поведению губернатора Кемеровской области Тулеева очень сложно найти объяснение. Вернее, мне очень сложно подобрать цензурные эпитеты. Да он на площадь должен был выйти, в ноги людям упасть и прощения вымаливать! Ведь, по сути, весь этот бардак, который сегодня вскрывают проверяющие, на его совести. Тулееву пора уйти. Ему давно нужно было уйти, может быть, тогда все были бы живы. С 1997 года у власти — это уже перебор. Он окончательно утратил связь с реальностью. Я смотрел все новости из Кемерова. Я видел Тулеева — это самый настоящий феодал. Он и людей, живущих в области, воспринимает как холопов. Потому перед президентом он извинился, а перед людьми не счел нужным», — прокомментировал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

06:07 28.03.2018 ДК «Содружество» в Кемерове подготовило Стену памяти, на которой сотрудники учреждения и участники творческих коллективов размещают памятных журавликов и белые ленты.

06:17 28.03.2018 ТРЦ Сахалина последний раз на пожарную безопасность проверяли в 2014 году. Государственный пожарный надзор с 2016 года лишен права проводить плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Пожарные также лишены права участвовать в приёмке новых зданий. Проводить проверки пожарные могут только в случае угрозы жизни и здоровью граждан и только после согласования с прокуратурой. А крупнейший в островном регионе ТРЦ «Сити Молл» пожарные инспекторы проверяли в 2011 году.

06:25 28.03.2018 «Надеюсь, каждый, придя сегодня на работу или приведя ребенка в детский сад, школу, поинтересовался, где находится аварийный выход и работает ли он. Или мы можем только охать и ахать и радоваться, что это не случилось с нами?» — пишут жители Магадана в соцсетях.

06:26 28.03.2018 В Якутске из-за траура по погибшим в Кемерове Филармония перенесла запланированный на 28 марта концерт «Как прекрасен этот мир!». Мероприятие состоится позже, 31 марта. Коллектив Филармонии Якутии выражает глубокие соболезнования всем жителям Кемеровской области в связи с трагедией, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня».

06:33 28.03.2018 В память о жертвах трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в Мариинском театре исполнят произведение итальянского композитора Джузеппе Верди «Реквием». За дирижерским пультом — художественный руководитель театра, Герой Труда Российской Федерации, народный артист России, почетный гражданин Кемеровской области Валерий Гергиев. Коллектив театра выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, напомнили в администрации Кемеровской области.

06:47 28.03.2018 В Якутии рассуждают о том, как начинается путь к трагедиям, подобным той, что случилась в КемеровЕ. Политолог и журналист Виталий Обедин рассказал, как строится в столице республики многоквартирный жилой дом: экспертиза, на основании которой было выдано разрешение на строительство, оказалась поддельной. Указанные в ней эксперты на самом деле не ставили свои подписи, и в числе них — специалист по пожарной безопасности. Оспорить строительство дома по этой подозрительной, возможно поддельной, экспертизе пытаются не городские власти, а группа активистов. «Представим страшное (тьфу, тьфу, тьфу). Суды проиграны, дом построен, случился пожар… Кто будет виноват? Прокуратура? Судьи? Мэрия? Пожнадзор? Да щас! Либералы, небось. Которым нужны трагедии, чтобы «качать лодку», — рассуждает о возможных последствиях такой ситуации Виталий Обедин.

07:04 28.03.2018 В связи с трагедией, произошедшей в Кемерове, комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (Кемеровская область) издал приказ «Об усилении контроля за созданием безопасных условий при организации образовательного процесса». «Трагедия, которая произошла в КемеровЕ, никого не может оставить равнодушным. В этой связи режим безопасности, который реализуется в образовательных учреждениях города Новокузнецка, также должен быть подвергнут серьёзному контролю. Это плановые процессы, но вследствие трагедии мы проводим внеплановые мероприятия в усиленном режиме», — сказала председатель комитета Юлия Соловьева, обращаясь к родительскому сообществу. Согласно приказу, проверку каждого образовательного учреждения необходимо провести с 26 по 30 марта. Всего будут проинспектированы 274 городских объекта — детские сады, школы, учреждения дополнительного образования.

07:30 28.03.2018 В Омске сегодня, 28 марта, с самого утра горожане приходят в сквер Дружбы народов, чтобы отдать дань памяти погибшим при пожаре в Кемерове. Импровизированный мемориал находится в центре сквера, на месте работают волонтёры.

07:48 28.03.2018 ЕАО охватили массовые внеплановые проверки всех мест с массовым пребыванием людей. В правительстве региона состоялось экстренное совещание под руководством губернатора Александра Левинталя. Проверки пройдут в детских садах, школах, больницах, спортивных объектах, ТРЦ и других заведениях. Примечательно, что, по словам начальница ГУ МЧС РФ по ЕАО полковника Романа Бойко, в ЕАО ТРЦ и прочие объекты массового посещения людей проверяют ежегодно. Последние такие мероприятия проходили в декабре 2017 года — в рамках акций «Новый год» и «Пиротехника».

07:50 28.03.2018 «Эта страшная трагедия должна научить каждого из нас жить по совести», — считает постоянный представитель Якутии в Москве Юрий Куприянов. Пленарное совещание постпредства республики при президенте РФ началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в КемеровЕ. Куприянов выразил глубочайшие соболезнования кемеровчанам. «Всей душой и всем сердцем разделяем горе родных и близких погибших, надеемся на выздоровление пострадавших во время пожара в «Зимней вишне».

07:52 28.03.2018 На Сахалине распоряжением губернатора области Олега Кожемяко, будут проводиться ежедневные инструктажи персонала на объектах с массовым скоплением людей. «Трагедия в КемеровЕ всем нам должна стать уроком. Все, у кого есть в подчинении объекты, где массово собираются люди. Там должны ежедневно проводиться инструктажи, профилактические мероприятия, связанные с действиями персонала во время ЧС. Раз в квартал должны проводиться тренировки для персонала, с чем прошу помочь сотрудников МЧС. Давайте шаг за шагом выполнять эти требования, чтобы не было компанейщины, когда через 40 дней всё забудется», — сказал губернатор Сахалина.

07:52 28.03.2018 Прокуратура Сахалинской области проведёт собственную проверку мест с массовым пребыванием людей в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в КемеровЕ. Прокуроры всех муниципалитетов островного региона ориентированы на дачу должной правовой оценки владельцев ТРЦ, объектов культуры, досуга, спортивных сооружений в сфере соблюдения пожарной безопасности.

07:55 28.03.2018 Глава свободного порта Советская Гавань Павел Боровский вместе с жителями города выразили соболезнования родным и близким пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «От себя лично и от всех жителей нашего города Советская Гавань выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших во время пожара в Кемерове. Эта ужасающая трагедия потрясла всех нас. Гибель людей, особенно детей, — это всегда больно и страшно. Жители города Советская Гавань скорбят вместе с вами», — сказал Павел Боровский.

07:55 28.03.2018 В Кемерове в ночь на среду, 28 марта, из-за звонков о минировании помещений и находке подозрительных предметов были эвакуированы четыре здания: два кафе — «Баржа» и «Мясорубка», торговый центр «Байконур» и бар «Четыре стихии», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», ссылаясь на свой источник. Указывается, что на каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию. Сигналы оказались ложными. В ГУ МВД РФ по Кемеровской области подтвердить информацию о звонках ИА REGNUM не смогли, также как и опровергнуть, попросив перезвонить позже.

08:04 28.03.2018 Красноярцев призывают проявить бдительность и принять участие в акции #заперто. «Трагедия в Кемерове не должна повториться. Поэтому мы запускаем в Красноярске акцию #заперто. Посмотрите, что с аварийными выходами в общественных местах, которые вы посещаете. Если они закрыты — узнайте, кто их должен открыть в случае ЧП. Выкладывайте фотографию выхода с хештегом #заперто, чтобы было понятно, если он небезопасен», — говорится в сообщении городского паблика «Я живу [В] Красноярске».

08:05 28.03.2018 Ещё в одном ТЦ Якутска выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Эвакуационный выход расположенного в ТРК «Туймаада» детского центра был заблокирован стеллажом, аналогичное нарушение допустили в находящемся на территории ТРК магазине «М-Видео». Там также нарушались правила складирования — товары громоздили во всю высоту стен до самых ламп. Ранее были выявлены нарушения в ТРК «Азия». Там не работала установка автоматической системы пожаротушения, не были свободными пути эвакуации, на одном из этажей коридор, по которому люди должны были двигаться в случае пожара, был отделан горючими материалами. Пока соблюдение требований пожарной безопасности проверено только в двух торговых центрах города, на очереди ещё 57.

08:08 28.03.2018 XI Межрегиональный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей в Алдане (Якутия) начался минутой молчания в память о погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. «Фестиваль, который раз в два года проходит в Алданском районе в рамках Всероссийской акции «Балалайка — душа России!», ныне совпал со страшной трагедией, потрясшей всю страну. Государственный концертный оркестр Якутии, жюри, участники фестиваля-конкурса решили посвятить концерт памяти невинных жертв чрезвычайного происшествия», — сообщили ИA SakhaNews в администрации Алданского района.

08:11 28.03.2018 Власти Аргентины выразили соболезнования России в связи с трагедией в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека. Правительство страны выразило свои соболезнования и солидарность правительству и народу России и родственникам погибших, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим. Читайте подробнее: Власти Аргентины выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

08:28 28.03.2018 Память жертв кемеровской трагедии почтили в Абакане (Хакасия). 27 марта жители и гости города собрались на Первомайской площади, а затем прошли к Вечному огню, чтобы зажечь там свечи. «Первомайская площадь была заполнена людьми, которые пришли поддержать родных и близких погибших на страшном пожаре в городе Кемерово. Это трагедия не только для одного города. Это трагедия для всей страны. Есть над чем подумать всем, кто причастен. И всем, кто мог бы оказаться на их месте», — говорится в сообщении на странице Республики Хакасии в Facebook. [[[picture45]]]

08:49 28.03.2018 Сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» продолжается, сообщает сегодня, 28 марта, администрация города Кемерово. О благотворительном сборе средств объявило Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в ТРК «Зимняя вишня». Уточняется, что только за первый час акции перечислено около 100 тысяч рублей. Банковские реквизиты для перечисления средств размещены на официальном сайте администрации Кемерова.

08:56 28.03.2018 Госдума приспустила флаг в знак траура. Парламентарии — члены Совета Думы планируют сегодня после заседания пойти к месту памяти о трагедии в Кемерово на Манежной и возложить цветы. [[[picture46]]]

08:59 28.03.2018 Омских школьников учат, как вести себя во время пожара. По информации ГУ МЧС России по Омской области, детям рассказали о правилах пожарной безопасности дома и в школе во время экскурсии по музею пожарной охраны. В частности, школьники узнали, как покинуть опасное помещение и что делать, если выход «отрезан» дымом и огнём.

09:09 28.03.2018 В городах Свердловской области образовались стихийные мемориалы. Люди несут цветы, свечи, игрушки. Многие не могут сдержать слёз. Как и по всей стране, здесь на административных зданиях приспущены флаги. Также читайте: Цветы под снегом: свердловчане вспоминают погибших в Кемерове

09:13 28.03.2018 Политтехнолог Константин Бакшеев считает, что Аман Тулеев сделал регион личной зоной комфорта, которая после гибели людей в торговом центре превратилась в зону беспомощности. Эксперт полагает, что отставка Тулеева не за горами. Подробнее: «Личная зона комфорта Тулеева стала зоной беспомощности»

09:25 28.03.2018 Многоэтажность, темнота и теснота, лабиринты бутиков… Сибиряк Андрей Ринчино считает, что такие торговые центры — это заведомо могилы. «Тут все сделано, чтобы горело так, что жертв будут сотни», — пишет он на своей странице в Facebook. Ринчино убеждён, что торговые центры должны быть одноэтажными, с широкими коридорами и большими холлами, с простой и ясной планировкой.

09:34 28.03.2018 Необходимо ужесточить ответственность за преступления, приведшие к смерти даже одного ребенка, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). «Наказывать как за терроризм!» — предложил он.

09:36 28.03.2018 После трагедии в Кемерове следует пересмотреть СНиПы, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

09:39 28.03.2018 С предложением создать парламентский фонд помощи пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в ТРЦ в Кемерове, в который сенаторы перечислят свой дневной заработок, выступил член Совфеда Виктор Озеров.

09:39 28.03.2018 Кемеровский областной центр крови благодарит тех, кто откликнулся на призыв сдавать кровь для пострадавших после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». По данным медучреждения, только за сутки в областной Центр крови обратились более 400 человек, желающих сдать кровь. Для организации комфортности и своевременности кроводач, а так же для сохранности заготовленной донорской крови очередь на процедуру расписана на две недели вперёд. «К сожалению, неизвестные пользователи интернета по собственной инициативе размещают объявления о дефиците донорской крови той или иной группы, что не соответствует действительности, но вызывает большое количество незапланированных обращений», — подчеркнули в Центре крови. Администрация медучреждения просит узнавать о необходимости в определённых группах крови на сайте Кемеровского областного центра крови.

10:01 28.03.2018 Известный российский актёр Александр Балуев и королева шансона Любовь Успенская, находящиеся на гастролях в Южно-Сахалинске, передадут свой гонорар в помощь семьям погибших при пожаре в Кемерово. Спектакль «Признание» с участием Балуева и концерт Успенской назначены на сегодня, 28 марта. Мероприятия отменены не будут — артисты все заработанные деньги отправят в Кемерово.

10:02 28.03.2018 У мемориала «Вечный огонь» в Обнинске Калужской области 28 марта пройдёт митинг памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В наукограде проведут панихиду по погибшим, горожане смогут зажечь свечи памяти и возложить цветы. Читайте подробнее: В калужском Обнинске пройдёт панихида по погибшим в Кемерово

10:04 28.03.2018 Совет Федерации начал заседание с минуты молчания в знак траура по погибшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерове.

10:04 28.03.2018 В Перми приспущены флаги. [[[picture47]]]

10:05 28.03.2018 Флаги приспущены и на здании Дома советов Оренбуржья. [[[picture48]]]

10:06 28.03.2018 В Южно-Сахалинске жители заметили мародеров, ворующих игрушки с импровизированного мемориала в память о жертвах трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщило АСТВ. У мемориала прогуливались две женщины. Они брали игрушки, которые горожане принесли в память о сгоревших заживо детях. Некоторые, наиболее качественные, мародерши складывали к себе в большой пакет. Ставшая очевидцем девушка пыталась убедить женщин вернуть игрушки на место. Но они не соглашались — утверждали, что и сами положили здесь игрушки. «Я сама из Кемерова, здесь в командировке, долго за этими женщинами наблюдала. Это бесчеловечно! Игрушки сахалинцы принесли в память о погибших детишках! Женщины, собиравшие игрушки, так и не прислушались к моим просьбам. Я смогла только снять на видео происходящее. Надеюсь, что публичное освещение того, что они сделали, пробудит в них стыд. Люди не должны так себя вести!» — сказала очевидец Ксения Яковенко.

10:07 28.03.2018 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам «по горячим следам рассмотреть, какие необходимы изменения в подзаконные акты, серьезно отнестись к этой работе и подготовить предложения».

10:09 28.03.2018 Сегодня каждый человек сопереживает трагедии, отметил на заседании Совфеда сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров. «Спасибо тебе, Россия, спасибо страна, мы видим, насколько мы едины и в радости, и в горе», — сказал он.

10:12 28.03.2018 В Кабардино-Балкарии отменено празднование Дня возрождения балкарского народа, которое ежегодно отмечается 28 марта. Праздничные мероприятия, шоу и народные гулянья, запланированные на этот день, перенесены на 30 марта. С 27 по 29 марта в республике отменены все развлекательные мероприятия. В городе Нальчике по инициативе студентов республиканского университета состоялся траурный митинг «Передайте маме, что я ее любила» в память жертв трагедии в Кемерове.

10:13 28.03.2018 Предприятия, где собираются люди, следует относить к объектам особой социальной ответственности и, следовательно, выработать требования к ТРЦ, отметил на заседании Совфеда сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров. «Начинать надо с проектирования, это включает и вопросы применяемых материалов, систем безопасности. Сегодня все есть, чтобы системы работали, а двери открывались», — сказал Шатиров.

10:14 28.03.2018 Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга начали своё пленарное заседание 28 марта минутой молчания в связи с трагедией в Кемерове, унесшей жизни 64 человек. Почтить память погибших призвал спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Вечером 27 марта в городе на Неве прошли две акции солидарности и памяти в связи с трагедией.

10:22 28.03.2018 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предлагает создать систему общественного наблюдения за безопасностью объектов с массовым пребыванием детей. По её мнению, такая система может быть создана с участием региональных общественных палат. Инициативу детского омбудсмена поддержал председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Читайте подробнее: Детский омбудсмен: Места пребывания детей нуждаются в наблюдении

10:23 28.03.2018 Под надзорные каникулы подпадают предприятия малого и среднего бизнеса, высказал возмущение член Совфеда от Томской области Владимир Кравченко в ходе заседания верхней палаты парламента. «Для сложных инженерных сооружений требует разработать отдельные правила безопасности», — отметил он.

10:24 28.03.2018 Необходимо ужесточить ответственность за распространение ложной информации в интернете, заявил член Совфеда от Томской области Владимир Кравченко в ходе заседания верхней палаты парламента.

10:35 28.03.2018 На телефон горячей линии после пожара в кемеровском ТЦ поступило более тысячи звонков, сообщает сегодня, 28 марта, ГУ МЧС России по Кемеровской области. По данным ведомства, семьям пострадавших и погибших оказывают помощь более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб — специалисты из Москвы, Красноярска и Кемерова. Работа организована в круглосуточном режиме. Зафиксировано более 1 400 случаев оказания экстренной психологической помощи, из них 1 100 были оказаны по горячей линии. Звонившие выражают сочувствие родственникам погибших, пострадавшим, благодарят пожарных-спасателей за работу.

10:37 28.03.2018 Член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова в ходе заседания верхней палаты парламента призвала проанализировать СНИПы, ГОСТы в строительстве и сделать выводы.

10:40 28.03.2018 Член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова видит предпосылки «к отмазке» владельцев ТРЦ, по ее мнению, никакой речи о том, что ТРЦ — это малый бизнес, идти в принципе не должно, у них один владелец. «Несуразные попытки переложить вину или воспользоваться имеющимися моментами оправдать бездействие настораживают», — сказал сенатор на заседании верхней палаты парламента.

10:47 28.03.2018 Сегодня, 28 марта, в Москве в связи с общенациональным трауром по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове отменены все развлекательные мероприятия. Часть мероприятий перенесена на другие даты. Вечерние спектакли в столичных театрах начнутся с минуты молчания. Читайте подробнее: В Москве отменены все развлекательные мероприятия

10:52 28.03.2018 Новокузнецкий драматический театр сообщает о приостановлении акции «Театр.Go» в связи с трагедией в Кемерове: «Мы считаем неправильным продолжать акцию «Театр.Go» в дни общего горя. В данный момент акция приостановлена. Новые сроки проведения — с 00:00 3 апреля по 23:59 4 апреля 2018 года».

10:54 28.03.2018 Следователи центрального аппарата СК России сегодня, 28 марта, встретились с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре в торговом центре в Кемерове. «Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. Её комментарий появился в телеграм-канале ведомства «Следком». Уточняется, что в ближайшую субботу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на месте проинспектирует ход расследования уголовного дела и также встретится с родственниками погибших и пострадавшими.

11:01 28.03.2018 В Курске акция памяти жертв кемеровской трагедии продолжается второй день. Митинг на Театральной площади был запланирован на 18:00 27 марта, однако горожане с самого утра начали приносить игрушки, цветы и свечи. 28 марта, в день траура по погибшим, куряне продолжают идти к народному мемориалу. Подробнее: Жители Курска почтили память жертв пожара в Кемерово [[[picture42]]]

11:04 28.03.2018 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина возложили цветы к временному мемориалу скорби, который находится на площади Труда.

11:08 28.03.2018 В YouTube появилось обращение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева к жителям региона в связи с трагедией в Кемерове.

11:21 28.03.2018 Жители Кемерова 27 марта вышли на митинг и потребовали отставки губернатора Амана Тулеева. Сегодня, 28 марта, в YouTube появилось обращение Тулеева к жителям региона в связи с трагедией. Если кто-то из кузбассовцев ждал, что Тулеев объявит об отставке, знайте, этого не случилось.

11:22 28.03.2018 В России несколько медицинских организаций выступили с инициативой оказать материальную помощь пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Коллектив Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии направит на оказание помощи семьям погибших и пострадавших на пожаре часть зарплаты. Также желание помочь выразили российские медики, проживающие за рубежом, сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российские дипломаты. Все деньги будут перечислены в кемеровское отделение Российского Красного Креста. Читайте подробнее: Минздрав попросил медиков оказать матпомощь пострадавшим в Кемерово

11:31 28.03.2018 Во Владимирской области власти проверят соблюдение правил безопасности не только в ТРЦ, но и в больницах, школах, спортивных организациях. Такое поручение дала губернатор Светлана Орлова. Она также напомнила, что в области уже проводились проверки торговых центров. Тогда нашли достаточно много нарушений. Подробнее: Во Владимире прошла акция «Кемерово, мы с тобой»

11:34 28.03.2018 Жители Орла в социальных сетях предлагают владельцам торговых центров отчитаться о соблюдении правил пожарной безопасности не перед чиновниками, а перед людьми — теми, кто приходит в торговые центры, делает покупки или ходит в кино с детьми, и от кого зависит прибыль арендаторов и в конечном счете владельцев. Также в соцсетях появились призывы к бойкоту торговых центров — в субботу, 31 марта. Об этом: Жители Орла требуют от торговых центров отчитаться о готовности к ЧП

11:40 28.03.2018 Общенациональный траур по десяткам погибших людей в Кемерове начался не сегодня и вряд ли кончится завтра. Читайте также статью Общее горе Кемерово: убитые и убийцы

11:44 28.03.2018 По результатам проведённой проверки следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, он публично распространял ложные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Таким образом он пытался дестабилизировать ситуацию. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», — цитирует телеграм-канал «Следком» слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

12:04 28.03.2018 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своём видеобращении к кузбассовцам в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» по-прежнему утверждает, что на фоне трагедии «определённые силы целенаправленно пытаются стравить людей». «Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжёлый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг неё определённые силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться. И соотвественно страшно просто раскачивают ситуацию. Посмотрите, Украина. Телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что вот примите. И вот чуть ли число погибших насчитывают там 600−700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, и вам доложили. Трагедию ведь переживает вместе с нами весь мир практически. Такого никогда не было: весь мир переживает трагедию наших семей. Я ещё раз вам говорю, я не могу к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Страшное это горе. И в это время. Всегда на Руси было, что если страшное горе, то люди объединяются, всегда люди помогают друг другу, это святое. И наживаться на человеческом горе — я считаю, что это кощунство», — заявил глава Кузбасса. Кроме того, Аман Тулеев связал произошедшую трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек, и анонимные звонки о минировании шахт. «Посмотрите, что вообще творится: шахта «Юбилейная» — два раза анонимные звонки, что шахта заминирована. Ну какой порядок? Мы обязаны просто шахтёров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Вот только подняли. Теперь спускам. Только спустили, снова: «Шахта заминирована». Теперь такие же ходят звонки по шахте «Антоновская». Теперь 27-го — шахта «Полосухинская». Это в районе всё Новокузнецка. И вот надо поднять людей. И вот подняли. Снова пошли работать, снова нужно поднимать. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Ну попробуй вот: я оделся и пошёл в шахту, не успел — меня подняли. Только спустился, снова подняли. Ну какое настроение у людей? Зафиксировать наши службы не могут пока. Откуда-то идёт там: в Джакарте, в Индонезии он там звонит. И под видом этого прям выступают. Вот вчера, допустим, обращаются к семьям погибших: «Мы областной суд. Приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание». Люди верят, едут, а областной суд вообще не в теме. Но их же подняли — семьи погибших. Люди в горе, и их приглашают. И вот каждый на свой лад. Просто травля идёт со всех сторон», — заявил он.

12:06 28.03.2018 Новгородская областная дума начала своё очередное заседание с минуты молчания. Депутаты почтили память жертв страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

12:09 28.03.2018 В Чебоксарах почтили память погибших на пожаре в Кемеровской области на нескольких импровизированных мемориалах. Первый появился возле монумента Матери-Покровительницы, затем — у памятника на заливе, ещё один организован на площади Республики, где ранее прошла акция траура и скорби. Вместе с чебоксарцами память жертв страшной трагедии почтил глава Чувашии Михаил Игнатьев, подчеркнув, что «это страшная трагедия для всех россиян и невосполнимая утрата для родителей и близких родственников». 28 марта заседание правительства началось с минуты молчания. Читайте также: «Страшная трагедия для всех»: митинг памяти прошёл в Чебоксарах

12:10 28.03.2018 В Тамбове к стене памяти «Кемерово 25.03.18», которую организовали на площади около Ледового дворца спорта «Кристалл», с утра приходят сотни местных жителей, чтобы возложить цветы, свечи и игрушки в память о тех, кто погиб в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Одними из первых к стене памяти пришли добровольцы. «Слов нет: у каждого сердце плачет. Нам надо быть ответственнее, чтобы не было этой халатности, и жизнь была светлее», — сказала руководитель волонтёрского движения «Бумеранг» Елена Великанова.

12:15 28.03.2018 После трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, местные чиновники показали свою полную некомпетентность. Особенно очевидным это стало на стихийном митинге кемеровчан, состоявшемся 27 марта, считает экономист Алдар Бадмаев (Бурятия). Митинг в Кемерове. Как чиновники упали в грязь лицом

12:16 28.03.2018 Практически в каждом регионе России есть своя «Хромая лошадь», и в процесс по борьбе с угрозами пожарной безопасности необходимо вовлекать гражданское общество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Гильдии Национального совета безопасности Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Дмитрий Галочкин. Он сообщил, что Московская торгово-промышленная палата инициировала проект «Безопасный торговый центр», связанный с проведением общественного мониторинга вопросов безопасности ТЦ и мест массового посещения людей. Целью проекта является выявление недостатков существующих систем безопасности, а также помощь владельцам торговых центров в устранении пожарных рисков. Читайте подробнее: В Москве устраивают рейды с проверкой торговых центров: кто следующий?

12:24 28.03.2018 В связи с общенациональным трауром приспущен государственный флаг над зданием Смольного — резиденцией правительства Санкт-Петербурга. Во вторник, 27 марта, заседание городского правительства началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове. Сегодня, 28 марта, театры и концертные залы Петербурга заменили или отменили ранее назначенные спектакли и концерты, чтобы соответствовать тональности этого траурного для всей страны дня. В концертном зале Мариинского театра вечером в память о погибших прозвучит «Реквием» Дж. Верди. [[[picture49]]]

12:28 28.03.2018 В Чувашии начали проверять торговые и торгово-развлекательные центры на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Всего планируется проверить 28 торговых комплексов.

12:32 28.03.2018 Рабочая группа рассмотрит в комплексе предложения и меры, направленные на предотвращение трагедий, подобных произошедшей в Кемерове, сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). По его мнению, предложение по страхованию рисков ТРЦ также должно быть в поле внимания депутатов.

12:33 28.03.2018 Алтайский край скорбит вместе со всей Россией, люди выражают соболезнования семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. «Считаю, что эта спонтанно возникшая акция продиктована естественными человеческим порывами, солидарностью с теми, кто сегодня переживает трагические часы утраты своих близких, обеспокоен судьбой пострадавших. Для нас, жителей Алтайского края, Кузбасс — не просто географически близкий регион, мы генетически родственны. Количество наших человеческих связей с жителями Кемеровской области огромно, поэтому наша скорбь и наша солидарность — глубокая, искренняя. Мы сегодня с нашими земляками», — так губернатор Александр Карлин объяснил свое решение участвовать в народной акции.

12:38 28.03.2018 После трагедии в Кемерове в Хакасии заявили о проверках объектов массового скопления людей. Составлен перечень учреждений, которые будут проверены в первую очередь. Как сообщает правительство республики, их в Хакасии 520 — это развлекательные комплексы с включёнными в них торговыми центрами, детские досуговые и образовательные учреждения, как частные, так и государственные, учреждения культуры, спортивные сооружения.

12:45 28.03.2018 Российские СМИ сработали достаточно эффективно и максимально открыто и полно освещали трагические события в Кемерове, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). По его словам, задача комитета «скорее изучить вопросы исключения возможности спекуляции и провокаций, фейковой информации в информационном пространстве». "Мы бы хотели, чтобы провокаторы, о которых достаточно много говорилось, в том числе люди, которые глумятся над трагическими событиями в нашей стране, где бы они ни были, безусловно, привлекались к ответственности», — сказал парламентарий, подчеркнув, что речи об ограничении свободы слова в стране не идет.

12:51 28.03.2018 На Кубани 28 марта отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Каналы края внесли корректировки в телепрограмму. Тем временем в регионе стартовали проверки торговых центров на соответствие требованиям пожарной безопасности. Вице-губернатор Андрей Алексеенко пообещал, что учения в ТЦ будут проводиться до тех пор, пока «все службы каждого торгового центра края не будут работать как часы». Об этом: Кубань скорбит вместе с Кемерово

12:52 28.03.2018 Снят с должности заместитель губернатора Кузбасса Алексей Зеленин. Также своего поста лишилась начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. По предварительным данным, место Зеленина займёт первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба. Снят с должности замгубернатора Кемеровской области Зеленин

12:53 28.03.2018 Тем временем во Владимире управление МЧС уже начало проверять торговые центры на соблюдение требований пожарной безопасности, но забыло перед этим проверить свои автобусы. Как сообщают местные СМИ, автобус, в котором журналисты ехали на рейд вместе со спасателями, загорелся. Все успели выскочить, а водителю пришлось доставать огнетушитель. Подробнее: Во Владимире загорелся автобус с проверяющими ТРЦ

12:54 28.03.2018 В городе Новокузнецке (Кемеровская область) продолжаются профилактические рейды по торгово-развлекательным центрам. Об этом сообщает администрация Новокузнецка. Очередными объектами проверок стали торгово-развлекательные центры «Ника» и «Комета» в Центральном районе. Проверяющие установили, что в торговых центрах отсутствует вывод сигналов пожарной тревоги от систем пожарной сигнализации на пульт «01» центра мониторинга. Основные же замечания возникли к арендаторам торговых помещений, у которых зафиксировано захламление путей эвакуации и запасных выходов, хранение горючих материалов в торговых помещениях, неисправность первичных средств пожаротушения и слабые знания персонала по действиям при возникновении пожара и получении сигналов оповещения. По всем зафиксированным нарушениям составлены сводные акты. Их уже передали в прокуратуру.

13:00 28.03.2018 В Госдуме при комитете по безопасности и противодействию коррупции создана рабочая группа по совершенствованию законодательства об обеспечении безопасности в местах массового скопления людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах, сообщил глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).

13:01 28.03.2018 Губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что кто-то продуманно натравливает одну часть населения на другую. «Или давайте возьмём сегодняшнюю ночь. Вот третьи сутки не сплю лично. Вот звонки. Ночью сегодня минирование пяти объектов в Кемерово. Мы это чётко понимаем, что это всё глубоко продуманно, всё это делается специально, чтобы взбудоражить людей, натравить одну часть населения на другую. Кто-то, может быть, действительно, не понимает. Но мы же, следственные комитеты, МЧС, правоохранительные органы предоставляем любую информацию», — сказал в своём видеообращении к жителям Кемеровской области Тулеев. Волна звонков о минировании зданий прокатилась по городу Кемерово

13:08 28.03.2018 В Оренбурге к памятнику первой учительнице на улице Советской продолжают идти люди. Оренбуржцы приходят поодиночке, семьями, целыми классами. Сегодня, 28 марта, в 12:00 местного времени (10:00 мск) в регионе прошла акция «Единая минута молчания». «Трагедия в Кемерове не оставила равнодушным ни одного человека. Вся страна скорбит. Нет страшнее беды, чем когда гибнут дети», — сказала председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.

13:10 28.03.2018 В Уфе сегодня, 28 марта, горожане и гости столицы Башкирии продолжают нести цветы, игрушки, свечи к Вечному огню в парке имени Якутова. Вечером 27 марта жители города Туймазы собрались возле памятника Скорбящей матери, чтобы почтить минутой молчания память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Городские власти запланировали траурный митинг 28 марта возле стелы участникам локальных войн и ликвидаторам техногенных катастроф.

13:12 28.03.2018 Прокуратура Омской области проверяет, как соблюдаются требования пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан. Речь идёт о торговых комплексах с развлекательными центрами, детских досуговых организациях, объектах культуры и спорта и других. «В случае выявления нарушений закона прокуратура незамедлительно примет исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», — сообщили в ведомстве.

13:18 28.03.2018 К представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице в Москве продолжают нести цветы, игрушки и свечи в память о погибших при пожаре 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». [[[picture50]]] Читайте также: Москвичи несут к представительству Кемеровской области цветы и игрушки

13:20 28.03.2018 «Тува скорбит вместе с Кемеровской областью», — пишет глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети. По его словам, трагедия в Кемерове — это «жестокий урок для всех, которого можно было избежать, будь каждый на своём месте максимально ответственен». «Мы должны сделать выводы, мобилизоваться. Ставлю задачу ответственным должностным лицам правительства Тувы во взаимодействии с федеральными территориальными органами власти в кратчайшие сроки организовать тотальную проверку всех торговых центров, кинотеатров и других объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Составить чёткое представление об исправности противопожарной и иной сигнализации, наличии в помещениях систем предупреждения и ликвидации возгораний, соблюдении всех требований безопасности. Кроме этого, несчастье показало, что нужно менять и стандарты строительства, на государственном уровне принимать решения, которые позволят исключить массовую гибель людей», — подчеркнул Кара-оол.

13:32 28.03.2018 Вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов сообщил СМИ о нарушениях строительных норм и правил (СНиП), которые, по его мнению, существуют в двух крупных торгово-развлекательных центрах Великого Новгорода. Чурсинов обратил внимание на расположение детских игровых зон в торговом центре «Волна» и в ТРЦ «Мармелад». "Так вот, в «Волне» детская игровая зона расположена на третьем этаже, рядом с кафе, куда тоже любят ходить дети. Нарушение? Я считаю, да! В недавно построенном в Великом Новгороде торгово-развлекательном комплексе «Мармелад» фуд-корты, игровые зоны и кинотеатры, куда ходят дети, расположены на последнем этаже, а бассейн — на крыше. Читали ли проектировщики «Мармелада» СНиП 31−06−2009? В Кемерове погиб 41 ребёнок, многие задохнулись в дыму и сгорели в залах кинотеатров, расположенных именно на последнем этаже «Зимней вишни»! Встаёт вопрос о выдаче разрешений на строительство, когда при проектировании торговых центров заведомо не соблюдаются требования к общественным зданиям и сооружениям, а это способствует созданию условий и даже провоцирует трагедии, подобные трагедии в Кемерове», — заявил депутат, выразив соболезнования жителям Кемерова. Подробности: Бывший завод, бассейн на крыше: депутат назвал опасности ТЦ Новгорода

13:36 28.03.2018 В Калининграде сегодня, 28 марта, эвакуировали посетителей из торгового центра «Акрополь», расположенного в самом центре города. Со слов очевидцев, сработала пожарная тревога. Однако, по всей видимости, речь идет о проверке МЧС и прокуратуры, поскольку сразу же после эвакуации началась инспекция со съемочной группой. По предварительным данным, надзорные органы установили, что на эвакуационных дверях есть замки, которые закрываются на ключ, а это запрещено.

13:37 28.03.2018 В акции памяти «Кемерово, мы с тобой!», состоявшейся 27 марта в городах и районах региона, приняли участие более 17 тысяч кузбассовцев. Как сообщили сегодня, 28 марта, в областной администрации, жители собрались на площадях своих муниципалитетов, возле импровизированных мемориалов, у памятников и монументов, чтобы поддержать тех, кто потерял близких при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В Кемерове участниками акции стали около 4 тысяч человек. Кемеровчане и гости города собрались на площади Советов и в сквере возле сгоревшего торгового центра. В Прокопьевске акция памяти состоялась возле памятника Иисусу Христу. В течение всего дня здесь побывали около 5 тыс. прокопчан. В Мариинске память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» почтили около 1 тыс. человек. Стихийный мемориал образовался на площади перед районной администрацией. После траура мягкие игрушки отвезут в Мариинскую городскую больницу, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в посёлке Первомайский, в детский дом в селе Белогородка.

13:39 28.03.2018 Жители Брянска после трагедии в Кемерове требуют снести один из торговых центров города. Брянцы настаивают, что он был построен незаконно. К торговому центру и раньше были претензии. Например, со стороны прокуратуры. Так, в 2012 году в нем было найдено 50 нарушений, 15 из которых потенциально были опасны для жизни посетителей. Подробнее об этом: Потенциальные убийцы: в Брянске просят снести торговый центр

13:42 28.03.2018 Белгородцы второй день несут цветы, игрушки и иконы к двум стихийным мемориалам — в парке Победы и на Соборной площади. 28 марта цветы к часовне Святого князя Владимира на Соборной площади возложили губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев, главный федеральный инспектор по области Александр Закоржевский, замгубернатора Ольга Павлова и мэр Белгорода Константин Полежаев. Читайте: Белгородцы запустили в небо белые шары в память о погибших кемеровчанах [[[picture40]]]

13:44 28.03.2018 Депутаты Госдумы возложили цветы к мемориалу на Манежной площади в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Почтить память погибших пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников и другие депутаты.

13:47 28.03.2018 В Тверской области, как и по всей России, — траур по погибшим при пожаре в «Зимней вишне». Заседание правительства Тверской области 27 марта открылось минутой молчания. Члены правительства почтили память погибших в Кемерове. Накануне же, 27 марта, в Твери состоялся траурный митинг. Сотни людей после работы пришли, чтобы почтить память жертв пожара в «Зимней вишне». Жители областной столицы принесли цветы, свечи и игрушки к створу улицы Трёхсвятской, а также к памятнику семье на Тверской площади. В храмах Тверской области в этот день прошли панихиды. Подробнее: Тверь скорбит вместе со всей Россией

13:54 28.03.2018 На благотворительный счёт помощи семьям погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» поступило более 192 млн рублей, сообщает администрация Кемеровской области. По данным Главного финансового управления региона, информация о поступлениях пожертвований на счёт будет обновляться раз в неделю. Реквизиты для зачисления средств опубликованы на официальном сайте региона.

14:02 28.03.2018 Молодежь Махачкалы провела акцию в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В парке 50-летия Октября у стелы Борцам за власть Советов горожане выложили из свечей слова «КЕМЕРОВО — СКОРБИМ». Дети и учащиеся столичных школ принесли игрушки и цветы. Около 500 махачкалинцев почтили минутой молчания память погибших. Траурные митинги прошли также в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

14:08 28.03.2018 Каждая кемеровская семья, в которой во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погиб родственник, получит по 5 млн рублей, заявил губернатор Кузбасса Аман Тулеев. «Там, где в больницу обратились, где легко ранены — 200 тысяч рублей, а тяжелораненым — 400 тысяч рублей. Это наша областная мера. Теперь правительство. Уже поступило распоряжение, оно у нас в руках. Спасибо за реальную конкретную помощь. Оно тоже выделяет 1 млн рублей, и также: легкораненым — 200 тыс. рублей, тяжелораненым — 400 тыс. Была работа предметная с предприятиями. Они тоже перечислили деньги на наш расчётный счет. Там получается по 3 млн рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, каждая семья, где погибли люди, получает 5 млн рублей. Перечисления начинаются уже с сегодняшнего дня. Есть, что и по два, и по три человека погибли в одной семье. Тогда получается, что два человека — 10 млн рублей, три — 15 млн рублей и так далее», — заявил Тулеев. Он уточнил, что также сейчас открыт расчётный счёт, куда перечисляются пожертвования, в том числе из других регионов. Каждые десять дней по этому счёту будет отчитываться замгубернатора по финансовым вопросам Игорь Малахов. Он будет информировать население о поступивших средствах. После того как счёт будет закрыт, администрация области совместно с общественной палатой и депутатами продумает, «как эти деньги справедливо ещё добавочно поделить к тому, что получили семьи погибших».

14:08 28.03.2018 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал давать оценку заявлениям представителей власти Кемеровской области в адрес участников митинга в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил слова главы государства о неуместности скоропалительных оценок и необходимости сначала разобраться в причинах трагедии. Кремль не стал комментировать заявления и действия кемеровских властей

14:13 28.03.2018 Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил о том, что вопрос об отставке губернатора Кузбасса Амана Тулеева, как и для любого другого руководителя, «зависит от его чисто человеческой, нравственной позиции», но не стал советовать Тулееву, как себя вести после страшной трагедии в Кемерове. «Офицеры — бывали случаи — стрелялись. Офицеры стрелялись. Но не дай бог любому руководителю оказаться в такой ситуации», — подчеркнул Макаров, имеющий воинское звание полковника.

14:16 28.03.2018 На севере Москвы ликвидировано возгорание в подсобном помещении ТЦ «Свиблово» (Снежная, 26). Пожар удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По данным регионального управления МЧС, в ТЦ «Свиблово» около 11 часов утра произошло загорание электровентилятора в подсобном помещении. В здании сработала система оповещения и дымоудаления, и к моменту прибытия пожарных расчётов возгорание было ликвидировано автоматической системой поджаротушения ТЦ. Посетители центра были оперативно эвакуированы силами администрации магазина. Пострадавших нет. К 13 часа дня ТЦ вернулся к привычному графику работы. Читайте подробнее: На севере Москвы ликвидировано возгорание в ТЦ «Свиблово»

14:17 28.03.2018 Банки возьмут на себя все обязательства по списанию выданных ими ранее семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» кредитов и других долговых обязательств. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он сказал, что региональные власти уже согласовали данный вопрос с крупными банками, такими как ВТБ, Сбербанк и «Альфа-Банк», и сейчас работают по этому же вопросу с другими банками.

14:21 28.03.2018 В Оренбургской области проведут межведомственные проверки всех торговых и досуговых объектов, а также организаций социальной сферы с массовым пребыванием людей, расположенных на территории региона. В первую очередь контрольные мероприятия проведут в торгово-развлекательных центрах и в учреждениях, где организован отдых детей. Такое поручение сегодня, 28 марта, губернатор Оренбургской области Юрий Берг дал на аппаратном совещании регионального правительства.

14:28 28.03.2018 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал журналистам сообщить, в каких ТЦ не соблюдаются требования пожарной безопасности — «чтобы люди туда не ходили». «Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности весьма существенны для предпринимателей. В случае если нужного эффекта не будет, мы сообщим людям, где требования не соблюдаются, чтобы они туда не ходили. Думаю, граждане изменят своё отношение к этим торговым объектам. Если предприниматели считают свои интересы выше жизни горожан — мы так не считаем», — сказал Алиханов. Сегодня с утра пожарные инспекторы проверяют три ТЦ в центре города — «Акрополь», «Пассаж» и «Европу».

14:32 28.03.2018 На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове хотят установить памятник, возвести часовню или разбить сквер. Подробности: В Кемерове решают, как увековечить память жертв пожара в «Зимней вишне»

14:38 28.03.2018 Во всех регионах России по поручению Генеральной прокуратуры начались поверки торгово-развлекательных центров, сообщили в МЧС РФ. Особое внимание в ходе проверок будет уделяться функционированию систем сигнализации и пожаротушения, наличию эвакуационных путей выхода и средств пожаротушения. Также инспекторы оценят уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и другие внештатные аварийные ситуации. Проверки торгово-развлекательных центров в регионах России продлятся до 16 апреля 2018 года. Читайте подробнее: Поверки торгово-развлекательных центров начались во всех регионах России

14:48 28.03.2018 В Екатеринбурге, как и во всех городах России, сегодня приспущены флаги. Уже больше суток на площади Труда, в центре города, действует стихийный мемориал скорби. К фонтану «Каменный цветок» и к памятнику основателям города граждане несут цветы, свечи, игрушки. [[[picture51]]] [[[picture52]]] [[[picture53]]] [[[picture54]]]

14:51 28.03.2018 «Скорбим по жертвам пожара в Кемерове. Царство Небесное погибшим детям и взрослым. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Прав президент, что вина каждого должна быть установлена и потом — наказание. Но моральную ответственность чиновников никто не отменял — в отставку», — написал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в соцсети.

14:53 28.03.2018 Трагедия в Кемерове показала, что система контроля за состоянием противопожарной безопасности не справилась со своей задачей, следовательно, она требует тщательного анализа и реформирования, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

14:54 28.03.2018 В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили о том, что пострадавшие в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», утратившие документы, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта. «Чтобы воспользоваться данной льготой, гражданину необходим документ, подтверждающий обращение в орган местного самоуправления для признания пострадавшим в результате ЧС в установленном законом порядке», — говорится в сообщении ведомства. Новый паспорт будет подготовлен и выдан в максимально короткие сроки, заверили в полиции.

15:12 28.03.2018 «Не передать словами, насколько тяжело в эти дни читать новости и узнавать подробности этой страшной трагедии, которая не оставила равнодушным никого. Вся страна переживает эту боль. Народ Ингушетии скорбит вместе с теми, кто потерял самое дорогое в жизни. Это невосполнимая утрата», — выразил общее состояние жителей Ингушетии председатель правительства республики Руслан Гагиев. На Мемориале памяти и славы в городе Назрани жители республики, представители органов власти почтили минутой молчания память погибших. В знак скорби в небо запустили бумажные фонарики.

15:23 28.03.2018 В Красноярске школьники сняли ролик о правилах спасения из горящих зданий. Как сообщили в мэрии, ученики МЧС-класса школы №148 и журналисты видеостудии гимназии №4 решили напомнить красноярцам о правилах эвакуации из горящих зданий. Видеоинструкцию распространят в социальных сетях. По мнению учеников МЧС-класса, самое страшное на пожаре — это паника и равнодушие. В чрезвычайной ситуации нужно подумать не только о собственной безопасности, но и постараться помочь окружающим. Если пожар застал людей в кинозале, то эвакуация начинается с последних рядов. В торговых центрах первыми на пути эвакуации выводятся находящиеся в игровых зонах дети, далее помощь нужно оказать пожилым людям и инвалидам. Их, скорее всего, потребуется сопровождать до самого выхода. Красноярские школьники подчёркивают, что внести свой вклад в обеспечение безопасности может каждый. По их словам, если в торговом центре люди будут обращать внимание на наличие огнетушителей, планов эвакуации или заметят загромождённый эвакуационный выход, необходимо обратиться к сотрудникам комплекса и сообщить о нарушении в надзорные органы.

15:28 28.03.2018 Администрация Кемеровской области сегодня, 28 марта, объявила о том, что начались личные встречи губернатора Амана Тулеева с семьями погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». «Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам пережить эти страшные дни и не оставим вас наедине со своей бедой», — цитирует Тулеева пресс-служба обладминистрации. Сообщается, что он поручил своим заместителям «в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы». Например, уточняют в администрации, была озвучена просьба об организации санаторно-курортного лечения для матери двоих погибших детей. «Другие вопросы были связаны с порядком поминальных и похоронных мероприятий, с расходованием маткапитала и решением бытовых проблем», — резюмировали в обладминистрации.

15:46 28.03.2018 В Казани начались проверки торговых центров после трагедии в Кемерове. В частности, в ТЦ «Парк Хаус» проводится эвакуация по инициативе администрации торгового объекта в целях проверки системы оповещения. В ТЦ «Кольцо» совместную проверку проводят прокуратура Татарии и региональное управление МЧС. Посетителей торгового комплекса также эвакуировали.

16:05 28.03.2018 Информация, о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пропали воспитанники детских домов, не подтверждается, сообщает сегодня, 28 марта, администрация Кемерова. «Однако в связи с распространением информации о возможном нахождении детей-сирот в здании ТЦ в момент трагедии по поручению главы города Ильи Середюка проверяются образовательные учреждения», — говорится в сообщении горадминистрации. В первую очередь активисты намерены проинспектировать детские дома города Топки и села Треща. Проверки пройдут в кемеровских учреждениях образования для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 1, 2 и 105.

16:07 28.03.2018 Солисты и коллективы Государственной филармонии Кузбасса дадут бесплатный концерт в память о погибших в «Зимней вишне». По информации областной администрации, концерт состоится 30 марта в 18:30 по местному времени. За входными билетами необходимо обращаться в кассу Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. «Артисты скорбят вместе со всеми кемеровчанами. «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении губернаторского симфонического оркестра, губернаторского камерного хора и солистов лучше любых слов выразит нашу общую боль, ведь пламя, не пощадившее детей, коснулось каждой души. Помним. Любим. Скорбим», — такое сообщение появилось на сайте учреждения.

16:15 28.03.2018 «Следствие не воскресит погибших, не вернет детей родителям. Но боль людей требует справедливости. Объективное расследование и наказание виновных важны, чтобы трагедии не повторялись. Чтобы все те, кто и сейчас продолжает экономить на безопасности, сквозь пальцы смотреть на нарушения, начали исправлять ошибки. Если списки погибших в Кемерово еще не заставили их это сделать», — отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

16:16 28.03.2018 Напомним, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заключении под стражу фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — вслед за арестом на два месяца управляющей центра Надежды Судденок последовало решение о заключении под арест и охранника Сергея Антюшина, которого обвиняют в том, что он не включил пожарную сигнализацию. Подробности: Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» арестован по решению суда

16:18 28.03.2018 Созданная в Госдуме рабочая группа проанализирует в том числе вопросы ответственности собственников, арендаторов, контролирующих органов за обеспечение безопасности людей в ТРЦ, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

16:23 28.03.2018 На Урале с утра идёт обильный снегопад. Но он не стал помехой для граждан, которые собрались принести к временным мемориалам цветы, игрушки и свечи.

16:28 28.03.2018 В Екатеринбурге временные мемориалы находятся на площади Труда, возле фонтана «Каменный цветок» и памятника основателям города. Цветы возложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

16:34 28.03.2018 В Рязанской области начались проверки торговых центров. Уже известно о том, что один из них будет оштрафован за недостатки работы автоматической системы пожаротушения. Подробности: В Рязани эвакуировали торговый центр

16:37 28.03.2018 Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв рассказал, как трагедию в Кемерове восприняли в Женеве, где прошла 138-я Ассамблея МПС. «Мы ощутили мощную, неподдельно искреннюю поддержку России в этой страшной ситуации. Пленарное заседание Ассамблеи 26 марта началось с минуты молчания. К нам подходили руководители, без преувеличения, десятков делегаций, которые принимали участие в Ассамблее, с выражением слов сочувствия, соболезнования. В адрес председателя Совета Федерации в этот же день были направлены письма сочувствия от председателя Межпарламентского союза и генерального секретаря организации», — отметил Косачёв.

16:41 28.03.2018 Граждане собираются сами пройти по местам массового скопления людей, лично проверить противопожарную безопасность. Но не сейчас, а когда внеплановые проверки ТРК завершатся и всё уляжется.

16:44 28.03.2018 «У нас серьёзные проблемы», — так прокомментировал ИА REGNUM прокурор Центрального района города Калининграда Константин Воронцов первые итоги проверок ТЦ в Калининграде. «При проведении проверок отношение (у администрации ТЦ) в целом нормальное, всё нам показывают, ничего не скрывают. Но первые результаты говорят о том, что у нас серьёзные проблемы», — сказал Воронцов. Всего сегодня были проинспектированы три крупных торговых центра, расположенные в центре города — «Акрополь», «Европа» и «Калининградский пассаж». Всюду было зафиксировано захламление путей эвакуации.

16:45 28.03.2018 А пока в России надзорные органы массово проверяют места массового пребывания людей, проводят учебные тревоги в бизнес-центрах и в торгово-развлекательных комплексах. Инициаторами учебных тревог также выступают представители бизнес-центров и ТРК.

16:50 28.03.2018 В Оренбурге, как выяснилось, ситуация похожа на кемеровскую. Глава города намерен добиваться закрытия некоторых торговых комплексов. Также читайте: Потенциальные убийцы в Оренбурге: «Одинаковая ситуация с Кемерово»

17:03 28.03.2018 Жители Израиля приходят к посольству России в Тель-Авиве почтить память погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К ограде российского посольства несут свечи, цветы и детские игрушки. Среди них много написанных от руки табличек, выражающих скорбь и сочувствие жителям Кемерова и народу России. Сотрудники посольства России в Израиле отмечают, что их коллеги из диппредставительств иностранных государств также приходят выразить свои соболезнования.

17:11 28.03.2018 Астраханский сенатор Александр Башкин в своем Facebook заявил, что поддерживает идею устроить 31 марта всероссийский бойкот торговым центрам. По его мнению, только потеря прибыли поможет бизнесменам вспомнить, что они отвечают за безопасность посетителей ТЦ. «Нужно хотя бы одним днем показать им — как это может быть! Бизнес должен понимать, что не мы для него, а он для нас. И если ТРЦ продолжат игнорировать закон и нормы безопасности, то граждане начнут игнорировать их. Я поддерживаю этот бойкот. И предлагаю его поддержать остальным. 31 марта, в субботу, я и моя семья проигнорируем торгово-развлекательные центры. Спасибо за умное предложение!» — написал сенатор. Подробности: Астраханский сенатор поддерживает всероссийский бойкот торговых центров

17:22 28.03.2018 Впрочем, не все граждане готовы объявить ТРЦ бойкот. Многие намерены бойкотировать эту акцию.

17:24 28.03.2018 Кемеровские спасатели сообщили о том, что МЧС России участвует в проверках торгово-развлекательных центров, которые проходят во всех субъектах РФ по поручению Генеральной прокуратуры. Уточняется, что особое внимание специалисты надзорных органов министерства обращают на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации. Завершить проверки планируется до 16 апреля 2018 года.

17:36 28.03.2018 Воронеж в числе других российских городов присоединится к акции памяти жителей Кемерово, погибших 25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В социальных сетях, в мессенджерах распространяются призывы к водителям ровно в 19:00 28 марта нажать на автомобильный гудок. Жителей города призывают также отпустить в небо по одному белому шару, таким образом почтив память жертв страшного пожара. Об этом: Воронеж «зазвенит» в память о погибших в Кемерово

17:38 28.03.2018 Администрация Кемерова объявила о том, что штаб по ликвидации последствий пожара в «Зимней вишне» продолжает работу. «Штаб был организован в первые минуты начала ликвидации пожара, располагается он в школе №7, действует круглосуточно, его работу возглавляет глава города Илья Середюк. На разборе завалов работают спасатели, привлечена спецтехника. С семьями пострадавших работают специалисты социальной защиты, медики, психологи. Волонтёры оказывают содействие штабу. Организовано питание, питьевой режим, медицинская помощь для всех спасателей, оперативных служб, родственников пострадавших», — уточнили в горадминистрации.

17:52 28.03.2018 Торгово-развлекательным комплексам Оренбурга предлагают выездные уроки ОБЖ. Поможет избежать трагедий? Также читайте: Эхо пожара в Кемерове: помогут ли выездные уроки ОБЖ?

17:59 28.03.2018 «Все увидели, как впавший в бессилие губернатор Кузбасса Аман Тулеев просит прощения у президента, а не у людей!!! Благодарит президента за то, что он лично позвонил ему и выразил соболезнования: «Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории». Очевидно, насколько региональная власть бесчувственна, неспособна к состраданию и переживанию, какая же пропасть недоверия разделяет эту власть и людей…» — считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. Его мнение приводит портал «БК55». Тулеев — Путину: «Спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас…»

18:04 28.03.2018 Исполнению российских законов мешает равнодушие чиновников, считает зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. «Каждый человек должен быть ответственным за то, что он делает, и понимать, что когда он что-нибудь, например, подписывает за мзду, он становится потенциальным убийцей, — сказал он. — К охраннику (который отключил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня» — прим. ИА REGNUM ) тоже есть вопросы. Мы сегодня в Совете Федерации почтили минутой молчания всех погибших и приняли решение сформировать рабочую группу, которая должна в течение двух недель подготовить предложения по поводу того, что мы можем сделать, чтобы наше законодательство исключало подобные случаи». Подробности: «Мы исчерпали лимит на равнодушие», — сенатор о событиях в Кемерове

18:14 28.03.2018 Житель Горно-Алтайска (Республика Алтай), работающий в магазине дверей, рассказал о том, что сегодня республиканские организации с массовым пребыванием людей активно звонили в магазин и интересовались стоимостью противопожарных дверей и наличием сертификатов на них. «После трагедии в Кемерове решили себя обезопасить. Спохватились», — говорит он.

18:17 28.03.2018 Прокуратура Калужской области начала проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах и иных местах массового пребывания людей, особенно детей. Об этом 28 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина. По её словам, правоохранители проверят комплексы, включающие развлекательные центры, детские досуговые организации, объекты культуры и спорта, расположенные на территории области. К проведению проверок привлечены сотрудники главного управления МЧС России региона. В случае выявления нарушений в прокуратуре обещают принять меры для их реального устранения. Читайте также: Прокуратура совместно с МЧС проверит все ТРЦ Калужского региона

18:17 28.03.2018 Президент России Владимир Путин поручил установить личность должностного лица, подписавшего документ об осмотре в 2016 году кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» на соответствие нормам безопасности. По информации издания, такое поручение Владимир Путин дал в ходе встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которые докладывали главе государства о расследовании причин трагедии и работе по ликвидации ее последствий. Владимир Путин сообщил, что при ознакомлении с документом об осмотре здания в 2016 году, «в том числе сотрудниками противопожарной службы», он заметил ряд странностей. «Что прочитал? Странно даже звучит: «Без замечаний», — сказал Владимир Путин. Президент России распорядился найти человека, поставившего свою подпись под официальным заключением об осмотре ТЦ «Зимняя вишня».

18:32 28.03.2018 Предпринимателям нет смысла заботиться о соблюдении правил противопожарной безопасности, считает политолог Тимофей Сергейцев. По его словам, согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, на бизнесмена накладывают санкцию в размере не более 200 тыс. рублей, если он нарушил правила противопожарной безопасности, но это не повлекло за собой никакого ЧП. «И не более одного миллиона, если произошла смерть человека, — добавил политолог. — Следовательно, (бизнесменам — прим. ИА REGNUM ) нет никакого смысла заботиться о соблюдении правил». Подробности: В какую сумму оценивает жизнь человека Административный кодекс РФ?

18:36 28.03.2018 Администрация города Новокузнецка приняла решение перечислить на специальный расчётный счёт однодневный заработок в помощь семьям погибших и пострадавшим на пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. На сегодняшний день в фонд поступило более миллиона рублей. Все денежные средства в ближайшее время будут перечислены в город Кемерово и переданы тем людям, кому необходима помощь, заверили в горадминистрации.

18:38 28.03.2018 В соответствии с распоряжением главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в регионе проводятся проверки всех торговых и торгово-развлекательных центров. Первая тренировка с эвакуацией посетителей и сотрудников прошла в одном из ТЦ Тамбова. Согласно легенде, в кинозале на третьем этаже во время сеанса произошло возгорание. Сработала противопожарная сигнализация. Всех посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра попросили срочно покинуть здание. В тренировке были задействованы 15 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. Окончательная оценка итогам учений будет дана позже, когда специалисты детально разберут каждый их этап. Читайте также: В одном из тамбовских ТРЦ прошла тренировка эвакуации посетителей

18:44 28.03.2018 Липецкие СМИ публикуют первые данные о проверках торгово-развлекательных центров. В ТЦ «Ноябрьский» неисправна система ручного включения пожарной сигнализации, поврежден пожарный рукав, а автоматическая сигнализация оказалась слишком тихой. В ТРЦ «Малибу» в норме были почти все системы — но абсолютно не готовы к вопросам проверяющих оказались сотрудники развлекательного центра. Кассиры кинотеатра не сумели назвать номер, по которому нужно звонить в случае пожара, и не смогли принести огнетушитель… Об этом подробнее: Липецкие торговые центры опасны из-за безграмотного персонала

18:44 28.03.2018 В Екатеринбурге, как и по всей стране, сегодня приспустили флаги. [[[picture60]]] [[[picture59]]] [[[picture58]]] [[[picture57]]] [[[picture56]]]

19:15 28.03.2018 В Кемерове по решению суда арестованы Александр Никитин и Игорь Полозиненко, ответственные за монтаж и функционирование системы пожарной сигнализации в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня». Заводский районный суд Кемерова арестовал Игоря Полозиненко, главу компании «Системный интегратор», разработавшей систему пожарной безопасности для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Александр Никитин отвечал за монтаж и исправность ситемы пожарной сигнализации ТЦ «Зимняя вишня». Ранее был арестован технический директор компании — собственника сгоревшего 25 марта торгового центра Георгий Соболев. Подробнее: В Кемерово арестованы новые фигуранты дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

19:16 28.03.2018 В числе погибших в Кемерове было двое маленьких томичей. Арина и Артём — ученики одного из томских лицеев. «От имени всех земляков я приношу глубокие соболезнования семье Арины и Артёма. Обращаясь к родным погибших, хочу сказать: такую утрату пережить очень сложно. Но я искренне желаю всем вам попытаться найти душевные силы, которые помогут выстоять и жить дальше», — сказал мэр Томска Иван Кляйн.

19:20 28.03.2018 В Великом Новгороде начались первые внеплановые проверки торгово-развлекательных комплексов, и их итоги — неутешительны. Безграмотный персонал, захламлённые или спрятанные пути эвакуации, неработающие датчики дыма. Читайте подробности: Страшные итоги первых проверок в Новгороде: людей спасать не готовы

19:24 28.03.2018 Украинский пранкер Никита Кувиков, более известный под псевдонимом Евгений Вольнов, который распространял ложную информацию о числе погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, объявлен в международный розыск. Именно Кувиков в день трагедии начал распространять ложную информацию о том, что погибших в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня» несколько сотен, хотя на данный момент установлено, что погибли как минимум 64 человека. Кувикову было предъявлено заочное обвинение по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации («Возбуждение ненависти или вражды»). Украинский пранкер, лгавший о Кемерово, объявлен в международный розыск

19:24 28.03.2018 Молебны и богослужения по погибшим в Кемерове прошли в буддийском и православном храмах Тувы.

19:38 28.03.2018 После трагедии в Кемерове прокуратура Омской области организовала проведение проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан. «По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Омской области проводится проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, детских досуговых организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей», — сообщили в ведомстве.

19:44 28.03.2018 Правительство Республики Алтай 28 марта сообщило о том, что в регионе проверят торгово-развлекательные центры. Особое внимание проверяющие будут уделять наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.

20:07 28.03.2018 Жертвами трагедии в «Зимней вишне» стали учащиеся центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ». Как сообщает 28 марта Кемеровский государственный университет, в списках пропавших без вести во время пожара в торговом центре значится школьница из группы математики 5-го класса. А в списке погибших, личность которых установлена — ученица группы астрономии 5-го класса. Школьницы были сестрами.

20:17 28.03.2018 Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского телефонного пранкера Никиту Кувикова, более известного под псевдонимом Евгений Вольной, который распространял ложную информацию о числе погибших в сгоревшем торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Кувикову предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации («Возбуждение ненависти или вражды»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он был объявлен в международный розыск.

20:29 28.03.2018 Кемеровский областной театр драмы в связи с трагедией в «Зимней вишне» отменил все спектакли и другие запланированные мероприятия до конца марта. «Уверены, вы отнесётесь к этому решению с пониманием. Это страшные дни для нашего города и региона, полные боли, нам всем нужна тишина и возможность быть рядом с близкими. Мы выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял в этом пожаре своих родных и друзей. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

20:30 28.03.2018 В Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале 1 апреля пройдет благотворительный показ спектакля для детей. Все вырученные средства от продажи билетов будут перечислены семьям пострадавших в страшном пожаре в Кемерове. В течение сегодняшнего дня махачкалинцы шли к зданию Русского драматического театра, чтобы возложить цветы и отдать дань погибшим. В 18:00 состоялся запуск в небо белых воздушных шаров в память о 64 жертвах страшной трагедии. «Горе охватило всех, Дагестан — не исключение. Мы не могли остаться в стороне, потому что это беда не одного человека, не одной семьи, а всей России. Мы сегодня выражаем соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии», — заявил директор театра Тимур Магомедов.

21:02 28.03.2018 В Иркутской области открыт счёт для помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом 28 марта сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона. Уточняется, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко и члены регионального правительства перечислят на этот счёт дневной заработок.

21:29 28.03.2018 28 марта, в национальный день траура, в домовом храме при Кемеровском епархиальном управлении в честь великомученицы Екатерины состоялась лития об умерших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

21:32 28.03.2018 В адрес митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, родных и близких погибших во время пожара в «Зимней вишне» поступают соболезнования от иерархов православной церкви, представителей различных церковных и других организаций и всех неравнодушных к трагедии. «Не исключением стали и представители католической церкви. Так, в адрес митрополита Аристарха поступило письмо от епископа Термоли Джанфранко Ларина со словами сочувствия», — сообщает 28 марта пресс-служба Кузбасской митрополии.

21:58 28.03.2018 Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал строго наказать украинского телефонного хулигана Никиту Кувикова, более известного как пранкер Евгений Вольнов, спровоцировавшего лживые слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерово. Об этом глава Чечни сообщил 28 марта в Telegram. «Отечество в трауре… Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ, — написал Рамзан Кадыров. — И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим», — написал Рамзан Кадыров. Напомним, 28 марта на сайте Следственного комитета РФ было опубликовано сообщение о предстоящем объявлении гражданина Украины Никиты Кувикова в международный розыск. Кроме того, ряд СМИ сообщил, что группа жителей города Кемерово объявила о том, что выплатит награду в размере 12 млн рублей за поимку и передачу российскому правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова).

22:15 28.03.2018 Поток людей на Манежную площадь в Москве, где 27 прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», не прекращался весь день. 28 марта, в день всероссийского траура по погибшим, на площадь продолжали нести цветы, свечи и игрушки, обнимались, плакали и молились, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: «Никто не забыт, ничто не забыто»: Москва надела чёрное

22:38 28.03.2018 Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 28 марта позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы лично выразить соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре в Кемерово. «Глава государства от имени белорусского народа и себя лично ещё раз выразил искренние соболезнования и слова поддержки российскому лидеру, семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в Кемерове. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси так же остро переживают боль утраты и тот факт, что большинство погибших на пожаре — дети», — сообщает пресс-служба белорусского лидера. Владимир Путин в ходе беседы рассказал Александру Лукашенко об обстоятельствах трагедии и ходе её расследования. В Белоруссии сегодня в знак солидарности с Россией приспущены государственные флаги на госучреждениях и отменены развлекательные мероприятия. Во многих городах республики прошли акции в память о погибших в Кемерово.

23:32 28.03.2018 Останки погибших в результате пожара в Кемерово будут доставлены в Москву для проведения молекулярно-генетической экспертизы. Об этом 28 марта сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещении у президента России Владимира Путина. По её словам, на сегодняшний день точно опознаны тела 23 человек. Сегодня останки 22 погибших были захоронены близкими в Кемерово. «Остальные тела не могут быть опознаны визуально, поэтому предстоит очень серьёзная молекулярно-генетическая экспертиза. Принято решение о том, что эту экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. На завтра запланирована транспортировка в Москву», — сказала министр. Скворцова уточнила, что на проведение экспертиз потребуется не менее трёх недель.

00:08 Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и члены их семей запустили в небо десятки белых воздушных шаров, почтив таким образом память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает 28 марта пресс-служба российской военной базы в Республике Таджикистан. Участники акции почтили память погибших минутой молчания и отпустили в небо белые воздушные шары. «Акция состоялась в военном городке. Военнослужащие и члены их семей отпустили белые воздушные шары как символ скорби и памяти, многие написали на них дату трагедии», — указано в сообщении пресс-службы базы. Кроме того, 28 марта в центре Душанбе студенты Российско-Таджикского (Славянского) университета и горожане провели аналогичную акцию, выпустив в небо 64 белых шара в знак скорби о людях, трагически погибших в Кемерово.

01:53 Отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в ближайшее время не будет, со ссылкой на два источника, близких к администрации российского президента, передает РБК. «[Президент РФ Владимир] Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок», — сообщил источник. Читайте также: Тулеев остается: Кремль не пойдет на кадровые решения «под давлением»

04:08 Если перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым будет поставлена задача помочь в поиске «пранкера Вольнова», он ее выполнит. Но пока никаких конкретных планов нет, поскольку есть масса соответствующих компетентных органов, заявил министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. «Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны», — сказал Умаров. Украинский «пранкер Вольнов» во время трагедии в Кемерово провоцировал распространение слухов о «сотнях жертв» в торговом комплексе «Зимняя вишня» и затем сам сообщил об этом в соцсетях. Читайте также: «Мерзавца надо наказать»: в Чечне высказали отношение к пранкеру Вольнову

05:10 Напомним, в Кемеровской области в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни десятков людей, был объявлен трёхдневный траур. Он продолжается и сегодня, 29 марта.

05:25 Эффективно защищать детей в школах мешает противоречие между системой антитеррора в школах и противопожарной защищенности, заявил глава Якутска Айсен Николаев. Своё мнение он иллюстрирует конкретным примером: «У нас в школах хотели поставить систему безопасности PERCo-S-20, однако МЧС был против, так как это не соответствовало их нормам». Глава Якутска подчеркнул, что эвакуационные выходы часто оказываются закрытыми именно из соображений антитеррористической безопасности.

05:44 В Горно-Алтайске (Республика Алтай) приступили к проверке торговых центров. По имеющимся данным, проверяющие приступили к работе в ТЦ «Панорама» и ТЦ «Ткацкий».

06:21 В Новокузнецке (Кемеровская область) до 10 апреля проверят более 50 объектов с массовым пребыванием людей, сообщает администрация города. Будут проверены спортивные сооружения, культурно-массовые и досуговые заведения, все крупные магазины, в том числе «Лента», «Доминго», «Леруа Мерлен», также параллельно проверяются детские сады и школы Новокузнецка.

07:02 Сегодня, 29 марта, стало известно, что родственники погибших на пожаре в «Зимней вишне» обратились в прокуратуру и попросили проверить действия пожарных, спасателей и полиции. В прокуратуре Кемеровской области ИА REGNUM подтвердили эту информацию: «Да, действительно, жалоба поступила, по ней организована проверка». В ведомстве уточнили, что трое заявителей обратились в прокуратуру Кемерова вечером 28 марта.

07:35 После появления в интернете видеообращения губернатора Кемеровской области Амана Тулеева к жителям области в связи с трагедией некоторые эксперты сделали вывод, что у него проявился «властный аутизм». Так, один из политологов, который попросил не называть его имени в силу некоторых обстоятельств, сказал, что выступление Тулеева укладывается в общую логику удержания власти, несмотря на обстоятельства. «Психологи называют подобное состояние «властным аутизмом», когда руководитель за много лет сливается с властной должностью настолько, что не мыслит отдельного от неё существования и при этом всё хуже воспринимает сигналы извне, реальные проблемы и переживания людей. Любое нарушение комфортного для него состояния «тотальной подвластности» управляемого им объекта рассматривается как некое покушение на «основы». Граждане при этом рассматриваются не как партнёры власти, но как вассалы либо девианты (в случае нелояльности)», — отметил он.

07:43 В Екатеринбурге прокуратура открыла горячую телефонную линию. От граждан принимают сигналы о нарушениях в ТРЦ. Также читайте: От граждан ждут сигналов о нарушениях в ТРЦ

08:04 Напомним, глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Известно, что семьи погибших получат из федерального бюджета по 1 млн рублей. Выплаты также будут осуществлять и из регионального бюджета. Пострадавшие, получившие вред здоровью, получат единовременное пособие в размере от 200 до 400 тыс. рублей.

08:10 Первое, чему научила жителей России чудовищная трагедия Кемерово, где 26 марта на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли свыше 60 человек — это необходимости заботиться о своём спасении самому и продумывать план эвакуации заранее, даже если ты просто собрался с семьёй на воскресную премьеру нового мультика. Не являясь специалистом в области пожарной безопасности и не владея протокольными знаниями о точном порядке спасения из горящих зданий (а теперь нам, видимо, всё-таки стоит ими овладеть), корреспондент ИА REGNUM посетил три крупных торговых центра Москвы и попытался представить, смог бы он покинуть торговый лабиринт с помощью планов, дверей, лестниц и указателей, предусмотренных владельцем, строителями и специалистами по безопасности. Читайте подробнее: «ТЦ-убийцы» Москвы: Сможешь ли ты сбежать от огня в торговом лабиринте?

08:22 В ГУ МЧС России по Кемеровской области ИА REGNUM не прокомментировали информацию о том, что родственники погибших на пожаре в «Зимней вишне» обратились в прокуратуру и попросили проверить действия пожарных, спасателей и полиции.

08:33 В Новосибирской государственной филармонии в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 28 марта прозвучал концерт In memoriam, посвященный памяти погибших при пожаре в Кемерове.

08:43 В Совете народных депутатов Кемеровской области сообщили о том, что шахтёры Кузбасса поддержали акцию по сбору средств пострадавшим в Кемерове. Горняки ведут сбор средств в помощь пострадавшим и семьям погибшим на специальный благотворительный счёт, открытый администрацией Кемеровской области.

08:59 Трагедия в Кемерове показала, чем оборачивается преступный подход к вопросам пожарной безопасности. Сегодня, 29 марта, стало известно, что в Бурятии задержан замначальника республиканского ГУ МЧС. Он подозревается в получении взятки в 170 тыс. рублей от руководителя коммерческой компании за покровительство при осуществлении пожарного мониторинга, говорится в сообщении телеграм-канала СКР «Следком».

09:18 «Важно, чтобы общая боль переросла в общее дело», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Нужно создать комиссию, которая бы изучила вопросы противопожарной безопасности, считает он.

09:24 Администрация Кемеровской области сегодня, 29 марта, сообщила о том, что некая группа мошенников пытается присвоить выплаты, предназначенные для семей погибших при пожаре в «Зимней вишне». Уточняется, что преступники встречаются с членами семей и предлагают им вложить средства якобы для получения больших процентов. «Аман Тулеев обратился к кузбассовцам, потерявшим близких при пожаре, ни в коем случае не соглашаться на уговоры мошенников о вкладах, не идти на какие-либо сделки», — говорится в сообщении обладминистрации. 28 марта материальные выплаты за погибших получила 21 семья.

09:31 Спустя некоторое время после страшного пожара в кемеровском ТЦ стало известно, что с должности был снят заместитель губернатора Кузбасса Алексей Зеленин. Также своего поста лишилась начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. А сегодня, 29 марта, в областной администрации сообщили, что на должность замгубернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба. Начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области стала Валентина Назимок.

09:34 Первая и главная причина всех этих мерзостей (в Кемерове) — это «алчность и нажива», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «У нас нет более-менее даже нормального капитализма, а в Кузбассе — это феодально-криминальный капитализм, где ничего не работает», — сказал он.

09:50 Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал запись в открытой для всех Книге соболезнований в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. «Город-герой Ленинград — Санкт-Петербург вместе со всей Россией скорбит о погибших в Кемерово. Особую боль и мучения вызывает то, что погибли дети. Это страшный удар для всех нас. Мы обязательно должны сделать выводы, чтобы никогда и нигде не повторялись такие катастрофы. Кемерово, мы с тобой! Санкт-Петербург скорбит», — написал Макаров. Книга соболезнований петербуржцев будет официально направлена в Кемеровскую область.

09:51 В связи с трагедией в Кемерове в Госдуме заговорили о запрете анонимности в интернете. «Мы выступаем за то, чтобы анонимность в интернете была запрещена», — заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

10:03 В ГУ МВД России по Кемеровской области ИА REGNUM не стали комментировать информацию о том, что родственники погибших на пожаре в «Зимней вишне» обратились в прокуратуру и попросили проверить действия пожарных, спасателей и полиции.

10:05 Коррупция, алчность, преступная безответственность, полный непрофессионализм, назвал причины трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. «Никогда такого больше не должно повториться в стране», — отметил он.

10:10 Губернатор Кузбасса Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок на счёт помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». «Кроме средств, поступивших для оказания целевой единоразовой материальной помощи семьям погибших, на расчётный благотворительный счёт поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира», — сообщили в областной администрации. Уточняется, что на сегодняшний день на благотворительный счёт поступило 24 млн 300 тыс. рублей. Все средства аккумулируются на счёте до момента принятия решения о его закрытии. Это решение будет принято комиссией при участии общественности. Отчет будет опубликован в СМИ, заверили в обладминистрации.

10:13 В Саратовской области после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» уже начались совместные проверки прокуратуры и регионального управления МЧС. Комиссии уже начали работу на 68 крупных объектах в регионе. «Это объекты крупные, торговые, развлекательные», — отметил глава областного МЧС Игорь Качев. По его словам, только в течение дня 29 марта планируется проверить 11 торговых центров в Саратове, проверки будут проводить шесть групп. К работе комиссий привлекается испытательная пожарная лаборатория. Инспекторы проверят возможность эвакуации, системы оповещения и пожаротушения.

10:15 В связи с трагедией необходимо ужесточать наказание за несоблюдение правил противопожарной безопасности, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев в ходе пленарного заседания. Он также настаивает на том, что детские развлекательные центры должны располагаться не выше второго этажа ТРЦ.

10:17 В Кемерове продолжается траур — люди несут цветы и игрушки к мемориалу у ТЦ «Зимняя вишня» в память о жертвах пожара, сообщает городская администрация. На месте мемориала представители разных вероисповеданий проводят богослужения об упокоении душ погибших. Посменно работают волонтёры.