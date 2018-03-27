Кемерово, 27 марта, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, находясь сегодня, 27 марта, на совещании в Кемерове, удивился, что на совещание не позвали мэра Кемерова Илью Середюка.

Premier.gov.ru Аман Тулеев

Слушая доклад главы МЧС России Владимира Пучкова, посвящённый трагическим событиям в ТЦ «Зимняя вишня», Путин спросил, какого года эта постройка.

«Год постройки — 1968, здание неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра. Зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкую деятельность по организации торговли, было три кинозала, бассейн, соответствующие подразделения, где занимались с детьми, а также ряд других структур», — объяснил Пучков.

Президент спросил:

«А разрешение на все эти виды деятельности выдавала городская администрация?»

Пучков ответил что «все регистрационные документы выдавались здесь, в городе Кемерово», городской администрацией.

«А мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?» — задал резонный вопрос президент.

В ответ Пучков подчеркнул, что «сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами»…

«…не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал глава государства в конце совещания.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу администрации Кемерова. Там сообщили, что ответ на вопрос, почему мэра не позвали на совещание к Владимиру Путину, находится не в их компетенции.

«В настоящее время мэр находится на встрече с общественностью по теме, которая связана с трагедией», — проинформировали в пресс-службе.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, будет ли губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлять мэра Кемерова в отставку, источник ИА REGNUM в администрации региона ответил:

«Я думаю, определенные кадровые решения последуют».

Читайте также: Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове произошла трагедия. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унёс жизни 64 человек. По погибшим в Кемерове скорбит вся страна. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта.

Читайте также: Смертельный пожар в ТЦ Кемерова: все новости

Напомним, Илья Середюк (родился в Кемерове в 1975 году) был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово в апреле 2016 года решением городского совета народных депутатов. 18 сентября 2016 года в единый день голосования за его кандидатуру отдали свои голоса 78,57% кемеровчан, пришедших на избирательные участки.

Справка (согласно Уставу города Кемерово): глава города является выборным должностным лицом городского самоуправления. Руководит администрацией города на принципах единоначалия. Срок полномочий главы города — пять лет.

Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае смерти; отставки по собственному желанию; отрешения от должности в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим, вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; прекращения гражданства Российской Федерации; отзыва избирателями; установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы города, преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федеральным законом.

Также глава города может лишиться своего поста в результате удаления в отставку в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; при несоблюдении ограничений, запретов, неисполнении обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими законами.

Полномочия главы города Кемерово прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия президента Российской Федерации.