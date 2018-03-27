Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В Казанском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по жертвам трагедии в Кемерово. Об этом сообщает 27 марта телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор Санкт-Петербурга

Почтить память погибших в храм пришли, несмотря на рабочий день, многие жители и гости города на Неве. По словам скорбящих, они не могли не посетить сегодняшнюю печальную службу, так как участие в ней — как знак поддержки потерявшим близких при пожаре.

По информации телеканала, сегодня во всех храмах Северной столицы проходят панихиды по людям, погибшим в торговом центре города Кемерово. Также священнослужители отслужат молебны о здоровье пострадавших при пожаре.

Ранее сообщалось, что В Кузбассе сегодня, 27 марта, в 19:00 по местному времени состоится акция памяти жертв пожара «Кемерово, мы с тобой!». Как отметила замгубернатора Елена Пахомова, в администрацию города и области со всего мира поступают слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, кемеровчане продолжают нести к месту трагедии цветы и свечи. Вместе с Кузбассом скорбит вся Россия.

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По официальным данным, в результате возгорания погибли 64 человека, большинство из которых — дети. 13 попали в больницы, один из них в тяжёлом состоянии. За медицинской помощью обратились 43 человека.