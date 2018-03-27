Кемерово, 27 марта, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Информационную политику властей Кемеровской области в трагической ситуации в «Зимней вишне» иначе как страусинной не назовешь, отметил секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев, комментируя информационную позицию властей Кузбасса по поводу трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки человек.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унёсший десятки жизней

«Невнятные, а порой и абсурдные комментарии, сокрытие информации, попытки брать у родственников пострадавших подписки о неразглашении. Но самая главная проблема — отказ от прямого общения с людьми. Нужно просто по-человечески поговорить, проявить участие, поддержать. Апофеозом провала стали слова вице-губернатора, заявившего мужчине, потерявшему на пожаре троих детей, жену и сестру — «Вы пиаритесь на трагедии!».

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Не удивительно, что масса разгневанных людей вышла на площадь, а по городу и стране расползаются слухи один другого страшнее. Очевидно, что люди потеряли доверие к кемеровским властям. Это их фиаско. И как это часто бывает, в ситуации, когда чиновники на местах показывают свою недееспособность, главе государства пришлось вмешаться самому. Президент лично прибыл в области, побывал на месте трагедии, пообщался с пострадавшими, с инициативной группой общественности. В общем, своим примером показал, как нужно вести себя представителям власти в подобных ситуациях», — считает Владислав Вакаев.

По его мнению, ручной режим управления страной продолжает действовать, что «заставляет задуматься о необходимости серьезной модернизации всей вертикали власти».

Напомним, по официальным данным, пожар в ТЦ «Зимняя вишня», произошедший 25 марта в Кемерове, унёс жизни более 60 человек. Еще около 10 находятся сейчас в стационарах. Накануне вечером столицу Кузбасса посетил президент Владимир Путин. В отличие от губернатора Амана Тулеева, он разу же посетил место трагедии, возложил цвети в память о погибших и пообещал, что все виновные будут наказаны. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.