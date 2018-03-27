Кемерово, 27 марта, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Информация о погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня» будет опубликован в открытом доступе, сообщил 27 марта вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступая на акции памяти в центре города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

По его словам, фамилии погибших и данные, имеющиеся у кемеровских властей, будут опубликованы в течение ближайшего часа.

«Если у вас есть какие-то другие данные, вы можете на этом сайте разместить. Все открыто, все прозрачно. Я гарантирую вам лично, что все, что делается на сегодня, делается открыто и прозрачно в ваших интересах, в наших общих интересах», — сказал Цивилев.

Он добавил, что все участники расследования инцидента заинтересованы в том, чтобы максимально оказать помощь людям, столкнувшихся с ужасной трагедией.

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Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта, однако ликвидировать его удалось на утро следующего дня. По последним официальным данным, во время пожара погибли 64 человека, в том числе дети. Еще 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.

В качестве одной из основных версий возгорания рассматривается короткое замыкание в сети электроснабжения здания.