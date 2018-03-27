Кемерово, 27 марта, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Кадровые решения по факту трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будут приняты после того, как следствие пройдет по всей цепочке — от регистрации этого здания и выдачи разрешения на переделку фабрики в развлекательный центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с инициативной группой граждан в холле морга местной медико-санитарной части. Мужчина по имени Константин задал главе государства вопрос, планируется ли отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Путин ответил, что такие решения не принимаются под камеры «для красного словца на фоне трагедии». Кроме того, нужно точно определить, кто в чём виноват.

«И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чём, когда люди погибли, дети», — заверил Путин, призвав не назначать виновных сразу.

Следователи работают, и они пройдут «по всей цепочке»: начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью.

«Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», — заключил глава государства, еще раз заверив собравшихся, что все, кто должен отвечать — ответят.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Из-за грубых нарушений противопожарных норм погибли не менее 64 человек, среди погибших много детей.

Пострадали 67 человек, 12 госпитализированы. По факту трагедии были возбуждены уголовные дела. Следствие ведет группа центрального аппарата СКР, ее возглавил глава ведомства Александр Бастрыкин.