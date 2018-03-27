Москва, 27 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий суммировать льготы на капремонт для семей с пожилыми собственниками жилья и инвалидами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Инициатива призвана устранить коллизию, когда в одном помещении проживают представители двух льготных категорий, при этом льгота одной из них в этом случае не работает.

Согласно законопроекту, субъекты РФ вправе предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет, если семья, в которой они проживают, состоит не только из неработающих пенсионеров, но также если она состоит из неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов I и II группы или если семья указанного собственника состоит только из неработающих инвалидов I и II группы.

Сегодня граждане РФ, достигшие 70 лет, освобождаются от 50% оплаты за капремонт в пределах социальной нормы. При этом граждане, которым уже 80 и более лет, полностью освобождаются от таких взносов. Однако в случае, если в помещении, собственник которого старше 70 лет, проживает еще и инвалид, то льгота начисляется только инвалиду.

«Это противоречие норм двух федеральных законов — Жилищного кодекса и закона о социальной защите прав инвалидов. И, конечно, мы должны это противоречие убрать», — отмечал один из авторов законопроекта депутат Александр Сидякин («Единая Россия»).

По его оценкам, речь идет о 170 тыс. человек. Если закон будет принят, нововведения вступят в силу с 2019 года. На реализацию идеи потребуется порядка 300 млн рублей из федерального бюджета.

Между тем в ходе обсуждения инициативы на пленарном заседании Госдумы депутаты отметили необходимость ко второму чтению доработать законопроект. Так, в частности, сегодня он написан таким образом, что гражданам придется каждый раз подтверждать свое право на льготу — в нынешнем виде инициатива приведет к тому, что льготники будут гоняться «как вшивые по бане с этими справками», отметил депутат Сергей Вострецов («Единая Россия») .

«Надо сделать всё, чтобы гражданин был минимально задействован в процедурах», — отметил в ходе обсуждения инициативы член профильного комитета Михаил Чернышев («Единая Россия»).