Кемерово, 27 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Глава Кемеровской области Аман Тулеев, который не соизволил приехать на место трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня», весьма своеобразно ответил сегодня на вопрос Владимира Путина: «Как вы оцениваете ситуацию?». Но кроме того, что губернатор в своём монологе поблагодарил президента за звонок после того, как стало известно о пожаре, он рассказал и о тех, кто «постоянно бузотёрит». Этих нескольких строк на официальном сайте президента РФ нет.

Телеграмм-канал «Архитектура власти», цитата с видеозаписи Аман Тулеев докладывает Владимиру Путину об обстановке и просит прощения

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В редакции ИА REGNUM прослушали видеозапись этой беседы, предлагаем читателям ознакомиться с ёё дословной распечаткой.

«Вы лично звонили мне — ещё раз спасибо великое, прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил Вам, что столько-то мы нашли, а 27 — без вести, а потом как снежный ком — всё это стало накапливаться и после звонка, что там погибла племянница, я уже всё понял, но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась.

Остальное — вы совершенно правильно сказали — народная месть, разгильдяйство, халатность, попустительство — оно всё это видно. Но с теми, с кем я встречался, они говорили, что всё-таки был утренник, там были фейерверки, это предварительно, просто очевидцы говорят, и оттуда всё пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрытие, запасные выходы закрыты и еще на полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет. Но Александр Иванович (Пучков, прим. ИА REGNUM ) работает, мы ему всем, чем можем — поможем.

Сейчас идут очень мощные нападки, вот, мол, это налоговые там каникулы, бизнес и так далее. Я их прекращаю, вот так как Вы сказали дословно — прекратить. Вот они были, есть и будут — бизнес это основа экономики — мы будем развивать, но это не улица с односторонним движением, у нас тоже есть ответственность, в первую очередь — безопасность в местах скопления детей, людей.

Дальше началось, как обычно, на горе на людском, начали все эти оппозиционные силы, они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там человек 200. Что хотят? Это вообще не родственники погибших, это вообще ну те, кто постоянно бузотёрит. Мы работаем с ними и говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы».

Теперь по всем по нашим мерам. Всё делаем так, как Вы провели по шахте Распадская. Первое. Уже оказана помощь — по миллиону рублей каждой семье. Денег у них будет много, счёт открыт. Но дело не в этом. У меня же более 20 лет прошло после гибели сына, а боль всё равно тупая, она остаётся. То есть нужно время, и вот это время — не так, что там прошло 40 дней и забыли про эти семьи — мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали, так, как Вы учили по шахте Распадская — Вы лично всё это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались — мы их будем вести, персонально вести, я Вам твёрдо обещаю.

Дальше. С каждой семьей мы уже начинаем приём — я лично — каждую семью я приму. Но приму пока тех, кто в состоянии, так сказать — как вы делали — кто в состоянии — основное пойдёт по нарастающей. Все будут до единого приняты. Сейчас уже решаются вопросы по долгам, по кредитам, как вы говорите, по мелочам, по житейским проблемам, которые они выдвигают.

За каждой семьей закреплён врач персональный, психолог, работник социальной защиты. Причём это люди с житейским, с богатым опытом. За каждым. И здесь — я Вам обещаю, всё, вот всё будет сделано, всё возможное. Здесь просто эту сторону надо отбросить. Моя задача не допустить того, что творится, того, что это вороньё на чужом горе пытается спекулировать, добиваться непонятно каких … ну, понятно и ясно, каких — лишь бы очернить.

Владимир Владимирович, трагедия большая, но опыт работы, тот, который Вы дали на Распадской, полностью применяется у нас», — сказал Тулеев.

«Надо сделать всё, чтобы людям помочь», — ответил Владимир Путин.

Глава Кузбасса продолжил:

«Сделаем. Владимир Владимирович, товарищ президент, я вам обещаю, лично обещаю — никогда, когда говорил — помните вот — не подводил и сделаю. Да, большое горе. Всё понимаю, через личную призму всё это вот провожу. Я сделаю», — заверил Тулеев.

Напомним, в ночь на 9 мая 2010 года, в городе Междуреченске Кемеровской области на шахте «Распадская», одной из крупнейших в мире угольных шахт, произошла авария, которая унесла жизни 91 человека.

Реакцию президента на услышанное от Тулеева понять пока сложно, но на встрече с жителями Кемерово, которые заявили, что не хотят видеть Тулеева губернатором, Владимир Путин ответил Игорю Вострикову. Тому самому, который в результате пожара потерял троих детей, жену и сестру:

«Смотрите, произошла страшная трагедия, просто ужасная. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры это не делается — для красного словца на фоне трагедии. Первое. А второе: нужно точно совершенно определить, кто в чём виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения».

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Но ранее именно этого мужчину оскорбил вице-губернатор Кемеровской области Цивилев:

«Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?».

Потом на колени встал и извинился. Но уже не перед Востриковым. Так что не слишком понятно, кого власти Кузбасса причисляетесь к «бузотёрам».

Телеграмм-канал «Архитектура власти», фрагмент фото Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — Игорю Вострикову, потерявшему пятерых родных, в том числе, 3 маленьких детей: «Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?»

Напомним, в столицу Кузбасса президент Владимир Путин прибыл накануне, 26 марта. Он уже побывал на месте трагедии — в ТЦ «Зимняя Вишня», где погибли 64 человека, в том числе 40 детей, и возложил цветы. На митинге на главной площади в Кемерове, где глава России общался с народом, присутствовали тысячи человек.

Телеграмм-канал «Архитектура власти», цитата с видеозаписи Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обнимает детей, перед которыми он встал на колени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура по погибшим в Кемерове. Национальный траур объявлен 28 марта.

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