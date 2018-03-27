Новосибирск, 27 марта, 2018, 13:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 27 марта, прошёл торжественный митинг, посвящённый 207-й годовщине со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Правительство Новосибирской области Врио главы Новосибирской области Андрей Травников на митинге

Мероприятие временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников начал с минуты молчания в память о погибших во время крупного пожара в торговом центре в городе Кемерово 25 марта.

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После чего Андрей Травников поблагодарил военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ за добросовестное исполнение служебных обязанностей по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и пожелал успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия.