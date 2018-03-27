Екатеринбург, 27 марта, 2018, 13:30 — ИА Регнум. На Урале граждане выражают недовольство в связи с качеством освещения федеральными телеканалами трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерова. Люди считают, что освещение ведётся не в той мере, в какой должно бы было быть при такой трагедии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Дубровин ИА REGNUM ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

Так, пользователи соцсетей констатируют, что основные федеральные телеканалы не изменили своей сетки вещания. Хотя, как отмечают граждане, это нужно было сделать. Было необходимо сразу же организовать прямые включения из Кемерова, говорят граждане.

Отдельное возмущение вызвало то, как федеральные телеканалы освещали прошедший 27 марта многотысячный митинг в Кемерове. «Очень тяжелый, эмоциональный, с участием родителей погибших детей, требующих ответа от властей», — охарактеризовал его директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов. Но тут же констатировал, что прямого включения с него на основных федеральных телеканалах не было.

«Никто из каналов не прекратил вещание и не вышел в эфир из города, с которым сейчас вся страна. Даже «круглосуточный информационный канал Россия-24» со своими возможностями — не транслирует. Игнор. Позор российскому телевидению», — написал журналист на своей странице в Facebook.

Справедливости ради отметим, что государственный телеканал RT вёл прямую трансляцию с митинга. Также отдельные граждане заметили на нём микрофоны с логотипами основных федеральных телеканалов, в частности, Первого. Видимо, о митинге всё же расскажут на всю страну в главных федеральных теленовостях.

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А тем временем в Екатеринбурге один из местных жителей даже вышел на одиночный пикет. Он требует от федеральных телеканалов всей правды о трагедии в Кемерове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово начался днём 25 марта. Его тушение продолжилось 26 марта. Тогда же стали известны цифры по количеству погибших. Погибли 64 человека, многие из которых дети.

В тот же день в соцсетях появились сведения о якобы имевшем место большем количестве жертв этого пожара. Называлась даже цифра в 350 человек. СКР пришлось всё это опровергать. Очевидно, что при полном и объективном освещении трагедии в Кемерове федеральными каналами риск распространения информации о большем количестве жертв был бы сведён к минимуму.

Кемерово уже посетил президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах трагедии, встретился с пострадавшими. Также глава государства призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.

Кроме того, он встретился с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Примечательно, что вчера, 26 марта, глава Кузбасса не сумел приехать к месту трагедии. А сегодня попросил прощения у Владимира Путина. Эксперты полагают, что дни Тулеева на посту губернатора уже сочтены.

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