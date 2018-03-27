Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко придумал рейтинговую систему падения сосулек, согласно которой будет увольнять чиновников, передает 27 марта корреспондент ИА REGNUM с заседания городского правительства.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Полтавченко недоволен уборкой снега в городе, особенно в Адмиралтейском и Петроградском районе, и в очередной раз пригрозил увольнениями, но теперь уже «автоматическими».

Он озвучил результаты опросов жителей относительно уборки дорог и тротуаров, а также уборки снега и наледи с крыш. Оказалось, что в первом случае около 49% респондентов оценивают ситуацию положительно, более 23% — отрицательно, во втором случае уборкой снега довольны чуть более 43% опрошенных, недовольны — почти 30%.

При этом на общем фоне сильно выделяются Петроградский и Адмиралтейский районы. Там самый высокий антирейтинг уборки и благоустройства. Так, в Петроградском районе половина респонднетов не удовлетворены качеством уборки снега, а довольны ею лишь 24%. В Адмиралтейском районе недовольны ситуацией со снегом 44%, довольны — 27%.

«В остальных районах всё более-менее», — добавил Полтавченко. Он отметил, что цифры статистики об уборке, о травматизме людей на скользких тротуарах и о случаях падения наледи с крыш на головы жителей порой очень сильно разнятся в зависимости от источника.

«Я думаю, что этот опрос наглядно показывает качество и, мягко говоря, эффективность работы каждого руководителя и в целом наших служб, которые занимаются благоустройством», — сказал Полтавченко.

Полтавченко пообещал, что впредь при оценке работы районных администраций и профильных комитетов будут использовать и опросы жителей.

«Если честно, мне уже это немножко начинает не нравиться. Сейчас уже весна скоро наступит, рано говорить об этом, но со следующего года мы при оценке работы районных администраций и ведомств будем учитывать, во-первых, оценку жителей, а во-вторых, конкретные негативные факты», — пояснил Полтавченко.

Так, со следующего года первое падение на людей сосулек с жилого дома или здания, принадлежащего городу, будет автоматически означать увольнение главы жилкомсервиса, в каком бы районе это ни произошло. Если за дом отвечает управляющая компания, то материалы будут переданы в правоохранительные органы, а Смольный подумает об отзыве лицензии.

«Второе падение в том же районе — автоматом увольнение заместителя администрации по ЖКХ и руководителя районной жилинспекции. Третье падение — автоматическое увольнение главы администрации соответствующего района», — сказал Георгий Полтавченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за мартовские праздники, с 9 по 11 марта, в Санкт-Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек и наледи. Инциденты произошли в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В феврале текущего года после сильных снегопадов произошло сразу несколько случаев падения снега, наледи и сосулек на людей. Один случай закончился трагически: в Василеостровском районе погибла пожилая женщина. После этого был уволен замглавы районной администрации.