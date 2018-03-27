Обнинск, Калужская область, 27 марта, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Калужской области в здании вокзала обрушился потолок. Как сообщили 27 марта ИА REGNUM REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска Калужской области, инцидент произошёл на железнодорожной станции Обнинское.

Фото группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте» (город@smi40) Вокзал в Обнинске, где подо льдом обрушился потолок

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Уточняется, что козырёк и навесной потолок не выдержали тяжести льда, который образовался из-за просочившейся сквозь крышу талой воды. Крыша козырька частично устояла, в вот навесной потолок рухнул.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года из-за рухнувшего потолка погиб ребёнок. Несчастный случай произошёл на стройке в калужском посёлке Молодежный. Два брата забрались на территорию недостроенного многоэтажного здания, где на 12-летнего подростка обрушилось перекрытие между этажами. Мальчик погиб.