Кемерово, 27 марта, 2018, 13:02 — ИА Регнум. При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибла пятилетняя девочка из Астрахани, сообщает телеканал «Астрахань 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Семья из Ставрополя удочерила девочку несколько лет назад. Они переехали в Кемерово в октябре 2017 года.

В день трагедии мама и дочь находились на катке. Тела погибших опознал отец.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Из-за грубых нарушений противопожарных норм погибли не менее 64 человек.

Пострадали 67 человек. По факту трагедии были возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время опознаны тела 25 погибших, из них 13 — дети. Еще 37 тел будут подвергнуты генетической экспертизе, ее результаты станут известны через две недели.