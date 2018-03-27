Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж 27 марта приспустил флаг России на своем флагштоке на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в память о жертвах страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Дарья Драй ИА REGNUM Приспущенный флаг

«В знак траура приспущен государственный флаг на Зимнем дворце», — сообщается в официальном аккаунте музея в Twitter.

Напомним, что траур в Санкт-Петербурге официально не был объявлен.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал губернатора Петербурга Георгия Полтавченко объявить траур на территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание правительства Санкт-Петербурга 27 марта открылось минутой молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово.

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Жители и гости Санкт-Петербурга приносят цветы, свечи и игрушки на Дворцовую площадь и оставляют их у ограды Александровской колонны в память о детях и взрослых, погибших при пожаре в Кемерово.