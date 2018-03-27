Кемерово, 27 марта, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Во время совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове сегодня, 27 марта, президент России Владимир Путин заявил о необходимости дать правовую оценку действий каждого должностного лица.

Government.ru Аман Тулеев

«Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил — всё, что угодно подпишут, вот в чём беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего всё происходит», — отметил глава государства.

Президент спросил у губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, как он оценивает ситуацию. В ответ глава Кузбасса решил сначала поблагодарить президента за личный звонок и попросить у него лично прощения за то, что случилось на «нашей территории». Как выяснилось, Владимир Путин в день трагедии лично позвонил Тулееву, чтобы узнать подробности. А вот Тулеев после звонка о своей погибшей племяннице не счёл нужным перезвонить главе государства, чтобы уточнить, что погибших гораздо больше, чем та цифра, которую он назвал президенту.

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно», — заявил он.

По словам Тулеева, насколько ему удалось уточнить, «был утренник, и там были фейерверки». И это, на минуточку, главе региона сказали те, с кем он встречался — «это предварительно, очевидцы говорят». О том, что ему говорят и говорят ли вообще что-то правоохранительные органы, Тулеев умолчал.

«Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда всё пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет», — доложил он главе государства.

Не упустил Тулеев возможности и упрекнуть «оппозиционные силы»: «На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200».

В разговоре с президентом РФ глава Кемеровской области, судя по всему, выбрал тактику: «всё, как Вы учили», а как иначе объяснить его бесконечные отсылки к тем действиям, которые предпринимал Владимир Путин, например в ситуации с шахтой Распадской.

«Теперь по семьям, по нашим мерам. Всё делаем так, как Вы провели по шахте Распадской. Первое. Уже оказана помощь по миллиону рублей (помимо правительства) каждой семье. Счёт открыт, но дело не в том. У меня уже более 20 лет прошло с гибели сына, а боль всё равно остается. То есть нужно время. И вот это время не так, что прошло 40 дней и забыли про семьи. Мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести», — сказал Тулеев.

Он также пообещал президенту, что лично примет каждую семью, но с оговоркой: «приму пока тех, кто в состоянии, как вы делали».

«Моя задача — не допустить того, что творится, того, что это вороньё на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей. Владимир Владимирович, трагедия большая, но опыт работы, тот, который был на «Распадской», полностью применяется у нас», — считает глава Кузбасса.

А на слова президента о том, что «надо сделать всё, чтобы людям помочь», Тулеев поспешил заверить:

«Товарищ президент, я Вам обещаю, лично обещаю. Никогда, когда говорил, Вы помните, не подводил и делал. Да, большое горе, всё понимаю, через личную призму все это провожу. Я сделаю это всё, сделаю».

Отметим, что ранее в информационном пространстве активно обсуждалось то, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев даже не побывал не месте трагедии. Его пресс-служба объяснила это тем, что главу Кузбасса попросили не перекрывать подъезды к зданию своим кортежем. Не счёл нужным Тулеев и попросить прощения у семей погибших и пострадавших в этом страшном пожаре, ограничившись пояснениями из рабочего кабинета. При этом официальный сайт региона периодически обрушивался под пользовательским натиском граждан всей страны, обостряя и без того напряжённую ситуацию.

Читайте также: Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти

Сегодня, 27 марта, кемеровчане устроили митинг на площади Советов в столице Кузбасса, где потребовали отставки губернатора Кемеровской области.

Читайте также: Митингующие в Кемерове требуют отставки Тулеева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 25 марта, в городе Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли более 60 человек, в том числе дети.

Аман Тулеев руководит Кузбассом с 1997 года — в июле указом президента РФ он был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года был избран губернатором региона, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года вновь избран главой области (93,5% голосов). 20 апреля 2005 года по представлению президента РФ Владимира Путина наделён полномочиями губернатора сроком на пять лет. 18 марта 2010 года региональный парламент вновь единогласно утвердил Тулеева на эту должность, продлив его полномочия на очередные пять лет. 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, а 13 сентября 2015 года он был вновь избран главой области, набрав 96,69% голосов. Срок его полномочий истекает в 2020 году.

Сегодня в России осталось только два ельцинских губернатора: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.