Вашингтон, 27 марта, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Шесть пакетов со взрывчатыми веществами были направлены неизвестными на военные объекты в США, все они нейтрализованы, федеральное бюро расследований проводит проверку, передает 27 марта телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным сотрудников правоохранительных органов, все пакеты были доставлены в течение дня по нескольким адресам: на почтовую сортировку ЦРУ, Белого дома, военный объект ВМС США в Дальгрене (Вирджиния) и на два объекта в Форт-Белвуар (Вирджиния) — в национальное агентство геопространственной разведки и еще один университет обороны.

Представитель пресс-службы министерства обороны подполковник Мишель Балданза заявила, что в ведомстве начали расследование.

«Мы отслеживаем путь доставки подозрительных пакетов на военные объекты объектов в национальном столичном округе. Этот инцидент в настоящее время находится на стадии расследования, все запросы мы направляем в ФБР», — пояснила Балданза.

Источники телеканала сообщили, что пакеты были отправлены по почте. Некоторые из них содержали письма, которые один из чиновников описал как встревоженные и бессвязные сообщения. Обнаруженные пакеты были быстро перевезены в безопасное место.

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