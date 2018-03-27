Кемерово, 27 марта, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта в результате пожара погибли более 60 человек, не был застрахован. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в беседе с RT.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в торговом центре Кемерово

«ТЦ не был застрахован, застрахованы лишь несколько магазинов на первом этаже у арендаторов, — отметил Юргенс. — С арендаторами соответствующие компании — члены ВСС вступили в контакт».

По его словам, после разбора завалов и выяснения причин ЧП в ТРЦ начнется процесс урегулирования убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. Из-за грубых нарушений противопожарных норм погибли не менее 64 человек, более 60 обратились за помощью к медикам.

По факту ЧП были возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса РФ.

Читайте также: Тулеев попросил прощения у Путина за ЧП в Кемерово

А также: В Беслане почтили память жертв пожара в Кемерове