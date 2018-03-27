Сотрудники ТРЦ в Кемерове во время пожара сбежали первыми — Бастрыкин
Кемерово, 27 марта, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Основной состав персонала торгового центра «Зимняя вишня» во время пожара просто сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Об этом сегодня, 27 марта, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое провел президент России Владимир Путин в Кемерове.
По его словам, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, все первыми разбежались.
«У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», — подчеркнул Бастрыкин.
«Работа персонала была организована неправильно. Цель другая: запустить, повторяю, 50 арендаторов и собственников, которые занимались бизнесом, а все остальное имело просто прикладной характер, совершенно безответственный характер и содержание», — считает глава СК РФ.
Уровень безопасности должны обеспечивать собственники помещений. Кроме собственников необходимый уровень безопасности должны также обеспечивать органы государственной власти и городские органы.
«Мы обязательно доберемся до администрации ТРЦ, которая санкционировала все это, разрешала», — заверил Бастрыкин.
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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что организацией противопожарной сигнализации торгового центра в Кемерове занималось ООО «Системный интегратор».
При этом сигнализация не работала с 19 марта, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось, никто ничего не делал.
Напомним, 25 марта в Кемерове произошел сильный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Из-за грубых нарушений противопожарных норм в этой страшной трагедии погибли не менее 64 человек и еще 6 пропали без вести.
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