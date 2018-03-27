Кемерово, 27 марта, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Основной состав персонала торгового центра «Зимняя вишня» во время пожара просто сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Об этом сегодня, 27 марта, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое провел президент России Владимир Путин в Кемерове.

Илья Дубровин ИА REGNUM ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

По его словам, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, все первыми разбежались.

«У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», — подчеркнул Бастрыкин.

«Работа персонала была организована неправильно. Цель другая: запустить, повторяю, 50 арендаторов и собственников, которые занимались бизнесом, а все остальное имело просто прикладной характер, совершенно безответственный характер и содержание», — считает глава СК РФ.

Уровень безопасности должны обеспечивать собственники помещений. Кроме собственников необходимый уровень безопасности должны также обеспечивать органы государственной власти и городские органы.

«Мы обязательно доберемся до администрации ТРЦ, которая санкционировала все это, разрешала», — заверил Бастрыкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что организацией противопожарной сигнализации торгового центра в Кемерове занималось ООО «Системный интегратор».

При этом сигнализация не работала с 19 марта, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось, никто ничего не делал.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел сильный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Из-за грубых нарушений противопожарных норм в этой страшной трагедии погибли не менее 64 человек и еще 6 пропали без вести.

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