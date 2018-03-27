Кемерово, 27 марта, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился в больнице города Кемерово с тремя мужчинами, которые в первые минуты пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» начали эвакуацию людей.

Илья Дубровин ИА REGNUM Трагедия в Кемерово

Прилетев в Кемерово, Путин отправился в больницу, где находятся пострадавшие при пожаре. Он побеседовал с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым.

Сотрудник МЧС Сергеев, отвечая на вопрос главы государства о причинах большого количества жертв, заявил, что вся конструкция ТРЦ с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами была неправильной.

Также в областной больнице Путин встретился с 18-летним Иваном Заварзиным, который выпрыгнул во время пожара с четвертого этажа. Молодой человек вспомнил, что не поверил в первые минуты в серьезность происходящего и решил, что это учебная тревога.

Прощаясь, глава государства пожелал всем скорейшего выздоровления.

По уточненным данным, в больнице скорой помощи находятся 11 пострадавших при пожаре в ТРЦ, еще один ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. 55 человек лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось о более чем 60 пострадавших. Погибли при пожаре 64 человека. В настоящее время опознаны тела 25 погибших, еще 37 будут подвергнуты генетической экспертизе.