Оренбург, 27 марта, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Анализируя информационную повестку федеральных телеканалов после крупного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек, один из создателей первого независимого телевизионного канала на территории Поволжья и Урала в 1990 году Сергей Хомутов говорит о непрофессионализме. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил утрату репортёрских традиций.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово началась на 4-м этаже

«Современное российское телевидение утратило репортёрские традиции 1990—2000-х годов. Тогда события в Беслане, на Дубровке, на Каширском шоссе в Москве заставляли руководителей телеканалов, в том числе и государственных, пересматривать всю сетку вещания. Напомню, что даже падение американского челнока «Колумбия» в 2003 году в прямом эфире транслировали сразу несколько наших центральных телеканалов», — сказал журналист.

По его мнению, объяснений современного поведения телевизионщиков может быть несколько. Во-первых, самоцензура и поступательное сползание к практике советского времени, которое очень точно определили братья Стругацкие в «Сказке о тройке»: «Народу не нужны нездоровые сенсации, народу нужны здоровые сенсации».

«Возможно, причина ещё и в том, что из-за проводимой телевизионной политики просто исчезли репортёры, которые умели и хотели делать настоящие репортажи. Я имею в виду не демонстрацию жутких кадров трагедий, а умение получать информацию от очевидцев, предполагаемых виновников, спасателей, ответственных лиц и предлагать своим зрителям то, что называется новостью в развитии», — отметил Сергей Хомутов.

Напомним, 25 марта в Кемерове во время пожара в крупном торгово-развлекательном комплексе погибли 64 человека, многие их которых — дети. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. После трагедии, 27 марта, в Кемерове организован митинг, где народ потребовал отставки властей региона. Депутаты Кемеровской области внесли поправки в бюджет, предусматривающие выделение 50 млн рублей на оказание экстренной материальной помощи семьям погибших при пожаре.

Кемерово посетил президент Владимир Путин. Он провёл совещание, где отметил, что пожар и гибель людей вызваны «разгильдяйством и халатностью». Глава России также поручил руководителю СКР Александру Бастрыкину проверить чиновников на коррупцию.

Ранее читайте: Поведение СМИ при освещении трагедии в Кемерове — угроза единству России