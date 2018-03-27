Кемерово, 27 марта, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента РФ Владимира Путина за произошедшее в регионе и пообещал главе государства всемерно помочь пострадавшим в трагедии. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

В ходе заседания, которое провёл Владимир Путин с руководством области и главами ведомств, участвующих в ликвидации последствий пожара и в расследовании произошедшего, губернатор доложил о произошедшем.

«Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести (пропавших, прим ИА REGNUM ). А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял», — сказал Тулеев.

Он подчеркнул, что виной трагедии стали разгильдяйство, халатность и попустительство ответственных лиц, и пообещал помочь главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в надлежащем проведении расследования причин произошедшего. Также Тулеев подчеркнул, что помощь семьям, пострадавшим в результате ЧП, уже ведётся.

«Уже оказана помощь по миллиону рублей каждой семье… Мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести», — пообещал глава области.

Губернатор пообещал лично принять каждую семью, решить вопросы по долгам и кредитам, закрепить за каждой семьёй персонального врача, психолога, работника соцзащиты.

«Товарищ президент, я Вам обещаю, лично обещаю. Никогда, когда говорил, Вы помните, не подводил и делал. Да, большое горе, все понимаю, через личную призму все это провожу. Я сделаю это все, сделаю», — закончил Тулеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин по прибытии в Кемерово встретился с жителями областной столицы и пообещал, что виновные в ЧП понесут заслуженное наказание, невзирая на должность и статус, никого «прикрывать» не станут.

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Однако, по словам главы государства, не стоит торопиться назначать виновных, нужно «точно определить, кто в чём виноват». И только после расследования можно будет принять «соответствующие решения».

Добавим, по последним данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, большинство из которых — дети.

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