Иваново, 27 марта, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в связи с трагедией в Кемерово попросил жителей региона воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, а средства массовой информации — пересмотреть повестку. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба правительства региона. При этом, отмечает корреспондент ИА REGNUM, официально траур в регионе не объявлен.

Зоя Емельянова ИА REGNUM В Ивановской области откажутся от проведения развлекательных мероприятий

27 марта, перед совещанием с главами муниципальных образований Ивановской области, врио губернатор выступил с обращением.

«Уважаемые коллеги! Вы знаете, что в Кемерове произошла страшнейшая трагедия, мне даже трудно представить, что сейчас переживают семьи, в которых эта трагедия унесла жизни детей, которые просто пришли кино посмотреть… В связи с этим хотел бы попросить всех воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, а средства массовой информации — по возможности пересмотреть свою повестку. Прошу вас присоединиться к общей скорби, давайте будем людьми», — сказал Станислав Воскресенский.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедший 25 марта, унес жизни, по официальным данным, 64 человек, в том числе — детей, 13 человек в больницах.

Задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. По данным следствия, система оповещения о пожаре была отключена сотрудником ЧОПа.

Рано утром 27 марта в Кемерово прилетел президент Владимир Путин, который возложилцветы у фасада торгового центра, навестил пострадавших от пожара в больнице. Владимир Путин также провел в Кемерово совещание.

Во всех регионах страны, по поручению Генпрокуратуры, проводятся проверки соблюдения пожарной безопасности.

Траур объявлен в Брянской и Рязанской областях, в Ингушетии и Владивостоке.