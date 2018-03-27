Кемерово, 27 марта, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Не сомневаться в официальных данных о числе погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» и не доверять данным из социальных сетей призвал 27 марта президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово, передает издание Life.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Незапланированная встреча российского президента с инициативной группой граждан, которые выразили недоверие к ходу расследования происшествия, прошла в здании судмедэкспертизы. На встрече жители города выразили предположения, что во время пожара могло погибнуть более 64 человек.

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В ответ Путин сообщил, что зачастую через социальные сети распространяется недостоверная информация, а не доверять официальным источникам не имеет никакого смысла. Он также заверил собравшихся, что расследование трагедии будет доведено до конца, несмотря на должности и звания.

«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Её работу возглавляет руководитель Следственного комитета РФ. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал президент.

При этом глава Российского государства подчеркнул, что не стоит торопиться назначать виновных, нужно «точно определить, кто в чём виноват». И только после экспертных заключений и расследования уголовных дел можно будет принять «соответствующие решения».

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта, ликвидировать его удалось только к утру следующего дня. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети. В качестве одной из основных версий возгорания рассматривается короткое замыкание в сети электроснабжения здания.