Ярославль, 27 марта, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Власти Ярославской области рекомендовали не проводить на этой недели досугово-развлекательные мероприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области. Таким образом в регионе решили почти память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

В Ярославской области скорбят по погибшим в Кемерово

«Мы дали рекомендации подведомственным учреждениям отменить развлекательные мероприятия. Так, 27 марта отмечается День театра, в честь этого планировались различные капустники. Мы их отменили по всей области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

В департаменте советуют не отменять все мероприятия, которые стоят в плане, но тщательно их просмотреть.

«Если концерт, например, запланирован — то он и пройдет. Но если перед ним собирались в фойе делать развлекательные мероприятия, то их отменят», — сказала директор департамента культуры Ярославской области.

Во Дворце молодежи 30 марта должны пройти Фестиваль светового и неонового шоу «Лёд и пламя», фестиваль «Чайка» и стэндап-концерт Руслана Белого.

«Мы предложили арендаторам, которые проводят эти мероприятия, отменить их. Ждем окончательного решения. Свои же мероприятия — детские дискотеки и награждения — мы перенесли на неопределенное время», — сообщили во Дворце Молодежи.

В Ярославской областной филармонии отменили концерт «Шутка», который был запланирован на 31 марта. Вместо него поставят концерт симфонического оркестра, но траурной направленности. Гала-концерт «Юная культура России» творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств России 29 марта решили не отменять.