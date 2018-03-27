Брянск, 27 марта, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 27 марта днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба правительства региона. Сайт правительства области сегодня окрашен в черные и белые цвета.

Марина Каширская ИА REGNUM

«В день траура на всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области. На древках Государственного флага Российской Федерации и флага Брянской области в знак траура прикреплены черные ленты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого в области отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия, а также теле‑ и радиотрансляции развлекательных передач в день траура.

Ранее Александр Богомаз направил телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Траур пока объявлен не во всех регионах России. Например, новостей об этом пока нет из Владимирской области, а также из Московской области. При этом сами граждане призывают объявить траур.

ИА REGNUM напоминает, пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате погибли более 60 человек. Многие из них оказались закрытыми в залах кинотеатра.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).