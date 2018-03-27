Кемерово, 27 марта, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Виновные в кемеровской трагедии понесут заслуженное наказание, невзирая на должность и статус, никого «прикрывать» не будут. Об этом заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в Кемерове.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе встречи с группой кемеровчан, изначально с недоверием отнёсшихся к официальному количеству жертв при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», глава государства ответил на вопрос об отставке высших должностных лиц региона, в том числе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Российский лидер подчеркнул, что не стоит торопиться назначать виновных, нужно «точно определить, кто в чём виноват». И только после экспертных заключений и расследования уголовных дел можно будет принять «соответствующие решения».

«Здесь статус ни при чём, когда люди погибли, дети», — сказал президент РФ.

Также Владимир Путин отметил, что при расследовании трагедии «следователи отработают по полной программе».

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Как сообщало ИА REGNUM, начавшийся 25 марта пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» экстренные службы смогли ликвидировать лишь к утру 26 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе дети. В качестве одной из основных версий возгорания рассматривается неисправность электропроводки здания.

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В настоящее время правоохранители допрашивают задержанных в рамках возбуждённого уголовного дела гендиректора центра и троих её подчиненных. Кроме того, следователи задержали сотрудника ЧОПа, отключившего пожарную сигнализацию в здании во время пожара.

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