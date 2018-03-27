Москва, 27 марта, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Есть вероятность, что после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» президент отправит Амана Тулеева в отставку, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 марта, комментируя акцию протеста в столице Кузбасса, участники которой требуют ухода нынешнего губернатора.

ИА REGNUM Митинг в Кемерово

«Если смотреть на предыдущие события подобного плана в Коми, в Уфе, в Самаре, в Казани и, конечно, наиболее трагичное в «Хромой лошади» (город Пермь), то они не привели к отставкам губернаторов, — сказал Колядин. — Да, Олег Чиркунов (экс-губернатор Пермского края — прим. ИА REGNUM ) отправил правительство в отставку в полном составе, но сам ещё работал некоторое время, прежде чем ушёл. Сказать, что случившееся в Кемерове однозначно приведёт к отставке Тулеева, я бы не торопился».

При этом, комментируя тот факт, что Аман Тулеев так и не прибыл на место трагедии, политолог предположил, что связано это с последствиями операции, которую перенёс Аман Тулеев.

«Но это не имеет никакого значения: если ты не можешь выполнять свои обязанности, уступи и дай дорогу другому, — констатировал Колядин. — Поэтому для Тулеева бесспорно возникли определённые угрозы, и за всем этим может последовать решение президента. Однако есть более серьёзная задача — что делать с десятками торговых центров, которые построены из горючих панелей, забиты горючим ядовитым утеплителем и стоят на металлических опорах, которые при высокой температуре складываются, как сожженные спички? Эту тему в общероссийском масштабе придется как-то решать, и она более серьёзна, чем вопрос, останется Тулеев или не останется на своём посту».

Напомним, что, по мнению некоторых комментаторов, в действительности Аман Тулеев не прибыл на место пожара, так как боялся быть растерзанным толпой. В частности, это предположил депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). По его мнению, Тулеев должен был на месте возглавить штаб тушения, но просто побоялся идти к ТЦ.

По официальным данным, Тулеев не приехал к горевшему ТЦ, «чтобы его кортеж не мешал проезду». При этом на место трагедии прилетел президент РФ Владимир Путин.

В настоящий момент в столице Кузбасса идёт митинг, участники которого требуют отставки Амана Тулеева.