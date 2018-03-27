Челябинск, 27 марта, 2018, 10:47 — ИА Регнум. В Челябинске днём 28 марта пройдёт траурное шествие в память о погибших в торговом центре города Кемерова «Зимняя вишня». Старт намечен на 16:00 по местному времени от кинотеатра «Знамя», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

О проведении акции на своей странице в Facebook сообщил местный благотворитель Михаил Щапов. По его словам, участники мемориального шествия «Тишина» пройдут до памятника учителю и ребёнку.

«Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи и запустим в небо воздушные белые шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса… Вместе поддержим семьи, которые потеряли своих детей, близких, и помолимся в своих сердцах об утешении их сердец и тишине молча…» — написал Щапов.

Судя по отзывам к его записи, многие горожане намерены присоединиться к анонсированной акции. А тем временем в соцсетях не утихают дискуссии о безопасности торговых центров Челябинска. Некоторые граждане признают, что после трагедии в Кемерове боятся ходить в ТРЦ.

Другие же и вовсе готовы объявить бойкот таким местам. Впрочем, в основной своей массе таких граждан не очень много. В основном люди готовы посещать ТРЦ, но требуют гарантий безопасности.

Отметим, некоторые местные активисты и журналисты провели свои проверки ТРЦ. И выяснили, что пути эвакуации есть во всех из них, но они зачастую закрыты. В самих же ТРЦ отмечают, что в случае тревоги пожарные выходы откроют.

Добавим, в Челябинске ТРЦ не проверяли с 2016 года. Причиной стали надзорные каникулы. Между тем в МЧС отмечают, что держат ситуацию в них на контроле и даже проводят там учения.

Сейчас в Челябинске и регионе, как и по всей стране, начинаются внеплановые проверки ТРЦ. Их инициировала Генеральная прокуратура России.