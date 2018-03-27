Ярославль, 27 марта, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предлагает безвозмездно передать в собственность Ярославской области чугунную чашу фонтана из Демидовского сквера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Яна Левина Фонтан в Демидовском сквере

Напомним, фонтан был демонтирован в рамках реконструкции Демидовского сквера. Какое-то время он находился на базе МУП «Спецавтохозяйство», после чего в декабре 2017 года был передан в Ярославский художественный музей, правда, как сообщалось тогда, не весь.

Фонтан планировалось установить на территории ЯХМ.

Как сообщают сегодня в мэрии, в адрес городских властей поступило обращение от Ярославского художественного музея с просьбой о передаче в собственность Ярославской области чаши фонтана с «целью использования для нужд учреждения».

Решение об этом должен принять муниципалитет.