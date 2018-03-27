Москва, 27 марта, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Добровольная отставка Амана Тулеева была бы лучшим вариантом для всех, в том числе и для федерального центра, считает политолог Константин Калачёв. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, говоря о дальнейшей политической судьбе нынешнего главы Кузбасса.

Premier.gov.ru Аман Тулеев

«Мне кажется удивительным то, что все забывают информацию, которая проходила совсем недавно — до трагедии, — сказал Калачев. — Я говорю о том, что вице-губернатором Кемеровской области стал Сергей Цивилёв. Все считали, что после выборов 18 марта именно он должен стать губернатором, сменив руководящего Кузбассом с 1997 года Тулеева. Понятно, что Цивилёв занял свой пост не просто так. До этого администрацию Кемеровской области сотрясали скандалы, например, не так давно были задержаны два заместителя Амана Тулеева».

По словам эксперта, до трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» было очевидно, что Тулеев сидит до 18 марта, а потом начнётся плавная передача власти другому человеку.

«Аман Тулеев очевидным образом «пересидел», — констатировал Калачев. — 21 год власти. Состояние его здоровья оставляет желать лучшего, да и возраст более чем почтенный. Понятно, что теперь позиции Тулеева серьёзно пошатнулись, и его рейтинг в этом субъекте Федерации пошёл вниз. Самое разумное в его ситуации — подать в отставку добровольно, заявив, что он берёт на себя часть или всю меру ответственности».

В этой связи политолог отметил, что в причинах пожара в «Зимней вишне» сыграли свою роль и режим преференций отдельным бизнесменам в области, и явные сбои в работе надзорных органов.

«Губернатор отвечает за всё, — сказал Калачёв. — Второй вариант — принудительная отставка. Уход Тулеева предрешён, но форма и формат этого события — вопрос открытый. Добровольная отставка была бы лучшим вариантом, в том числе и для федерального центра, если бы Тулеев не цеплялся за власть с упорством маньяка. Ему надо сегодня или завтра заявить, что он добровольно уходит».

Напомним, что сегодня, 27 марта, кемеровчане устроили митинг на площади Советов в столице Кузбасса. Есть сведения, что они требуют отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По некоторым данным, на площади Советов собрались уже около 4 тысяч человек, которые прорвали оцепление полицейских и вышли к зданию областной администрации.

Возмущённые кемеровчане требовали, чтобы Аман Тулеев вышел к ним, однако, по словам очевидцев, глава региона уехал утром в сторону Кемеровского района, где у него находится дом.