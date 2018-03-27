Кемерово, 27 марта, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово пообещал наказать всех виновных в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Около администрации города собралось несколько тысяч человек, пока там шло совещание. Изменив планы, Путин решил встретиться с группой жителей города, которые с митинга уехали по предложению городского главы проверить морги.

Приехав в здание судмедэкспертизы, Путин поговорил с людьми, в числе которых были родственники погибших. Он заверил жителей города, что следствие установит виновных и они будут наказаны.

«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал глава государства.

Главе города Путин задал вопрос о том, как он допустил принятие решений по зданию торгового центра. Мэр Кемерово Илья Середюк ответил, что разрешение на ввод здания ТЦ в эксплуатацию было подписано в 2014 году, когда он еще не был в должности.

Однако последняя проверка здания проводилась в 2016 году, признал городской глава. Путин возмутился, что проверка не проводилась два года, хотя «безопасность должна была быть обеспечена».

25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия: около 16 часов по местному времени (12 часов мск) произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, по последним данным, в том числе 41 ребенок.

Задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

В Кемерово прилетел президент РФ Владимир Путин. В регионе объявлен трехдневный траур.