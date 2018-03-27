Оренбург, 27 марта, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Оренбурге на производственном объекте тушат пожар. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, пожар начался в 10:37 местного времени (08:37 мск). Возгорание произошло на пятом этаже цеха завода железно-бетонных конструкций и вызвало большое задымление.

Stroypuls.ru Пожар

По словам очевидцев, утром 27 марта со стороны предприятия валил плотный чёрный дым. По официальным данным, очаг возгорания находится на пятом этаже на транспортировочной ленте. Площадь, поражённая огнём, составляет примерно 60 квадратных метров.

Пострадавших нет. Как только начался пожар, все сотрудники покинули здание. Пожарные выехали по рангу№2, затем, оценив на месте обстановку, ранг был снижен до первого номера.