Ростов-на-Дону, 27 марта, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в Старо-Покровском храме будет совершена заупокойная лития по жертвам пожара, случившемся 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По окончании богослужения митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратится к собравшимся с архипастырским словом. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Донской митрополии 27 марта.

ИА REGNUM Старо-Покровский храм в Ростове-на-Дону

Напомним, что Гепрокуратура РФ поручила всем российским регионам проверить на наличие и работу системы пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, других местах массового скопления людей. В Ростовской области рейды уже проходят по крупным торгово-развлекательным центрам — их в регионе 54, и 36 кинотеатрам.

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В региональном МЧС ИА REGNUM сообщили, что «в рамках надзорно-профилактических мероприятий регулярно проводятся дополнительные инструктажи с персоналом, в том числе по правилам действия при пожаре или других ЧС. Также проводятся тренировки по эвакуации, проверяются источники водоснабжения, системы пожарной сигнализации, наличие и соответствие требованиям планов и путей эвакуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший пожар вспыхнул в кемеровском торгово-развлекательном комплексе 25 марта. По официальным данным в огне погибли 64 человека, есть списки пропавших без вести. В Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

Сегодня, 27 марта, кемеровчане вышли на митинг с требованием отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который не прибыл на место пожара. По сообщениям местных СМИ, на площади Советов в столице Кузбасса собрались более четырех тысяч человек.

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