Кемерово, 27 марта, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Более 60 человек погибли при пожаре в торговом центре Кемерова из-за «преступной халатности и разгильдяйства». Об этом заявил на совещании с главами профильных ведомств и руководством региона президент России Владимир Путин, сообщает 27 марта пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи несут не только цветы, но и игрушки, в память о погибших детях

Глава МЧС Владимир Пучков доложил главе государства, что на месте трагедии продолжают работу все пожарно-спасательные подразделения. Численность группировки превышает 800 человек, привлечено почти 200 единиц техники.

«Что сейчас работать? Люди погибли. 64 человека», — ответил Путин.

Пучков пояснил, что из-под завалов извлекли тела 58 погибших. Спасателям необходимо найти еще шесть тел.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что, по оперативным данным, в 2013 году бывший Кемеровский кондитерский комбинат был преобразован в торговый центр в нарушение установленного порядка. Он также назвал фамилии соучредителей юридического лица — ООО «Зимняя вишня» — и арендатора помещений.

«Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь здесь, уже другие чувства возникают, честно скажу!» — заявил Путин по окончании докладов глав МЧС и СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Кемерово в ночь на 27 марта. Жертвами пожара, произошедшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», стали 64 человека, включая детей.