Ярославль, 27 марта, 2018, 10:22 — ИА Регнум. 27 марта на заседании Ярославской областной думы депутат Александр Воробьев предложил обязать губернатора присутствовать на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. После этого слова попросил депутат Воробьев:

Уважаемые депутаты! Я в очередной раз обращаюсь — почему у нас стало правилом игнорирование губернатором заседаний Ярославской областной думы? Сегодня у нас три важных доклада. Кроме того, мы с вами на сегодняшний день видим, что ряд регионов самостоятельно откликнулись и в отсутствие общенационального траура ввели траур у себя. Хотелось бы по этому и ряду других вопросов слышать нашего губернатора, я считаю, что практику его отсутствия надо прекращать. А то, что он приглашен и имеет право присутствовать — мы хотим, чтобы это было не его право, а обязанность. Таковой по закону нет, но систематически отсутствовать на заседаниях областной думы недопустимо. Я предлагаю сейчас пригласить губернатора, чтобы он принял участие в заседании», — сказал Александр Воробьев.

Депутаты его поддержали, после чего губернатора пообещали пригласить. На момент публикации материала в областной думе он не появился.