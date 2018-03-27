Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал неделю на проверку всех мест массового пребывания людей на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Проверки объявлены после трагедии в Кемерово.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Заседание правительства Санкт-Петербурга во вторник, 27 марта, началось с минуты молчания по погибшим в пожаре в Кемерово, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В выходные произошли трагические события в Кемерово. В результате пожара в торговом центре погибло более 60 человек. Самое ужасное, что там было много детей среди погибших», — заявил Георгий Полтавченко и предложил почтить память жертв трагедии.

Губернатор сказал, что из этих событий необходимо сделать соответствующие выводы, в связи с чем накануне он попросил ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу провести тщательную проверку всех торгово-развлекательных центров города.

«Но надо на эту проблему смотреть шире. Поэтому поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время проверить все места массового пребывания людей, особенно детей, на предмет пожарной безопасности: детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные и концертные залы», — подчеркнул Полтавченко.

О результатах следует доложить вице-губернатору Александру Говорунову в течение недели. В случае выявления недостатков губернатор потребовал принять действенные и оперативные меры по их устранению.

«Прошу эту работу проводить регулярно. Мы с вами этим занимаемся, но та трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля над антипожарной и антитеррористической безопасностью», — сказал Георгий Полтавченко.

Читайте также: В Петербурге и Ленобласти проверят системы противопожарной безопасности

Напомним, по данным МЧС, в Петербурге порядка 150 торговых центров. Значительная их часть имеет также развлекательные зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга уже поручил проверить пожарную безопасность в 80-ти торгово-развлекательных центрах Северной столицы.