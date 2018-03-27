Москва, 27 марта, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Погода в Москве в марте доказывает, что России нужно вернуться к юлианскому календарю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Мы видим март — зимний месяц. Мы предлагаем вернуться к юлианскому календарю, григорианский нас с вами обманывает», — заявил Жириновский.

Депутат уверен, что в скором времени такую идею поддержат и другие представители власти, поэтому такой переход «произойдет, но попозже».

"Рождество у нас должно быть одновременно, 25 декабря. А то сейчас снег идет, 27 марта», — отметил Жириновский.