Чебоксары, 27 марта, 2018, 10:09 — ИА Регнум. МВД по Чувашии представило итоги 2017 года в сфере правопорядка и основные результаты деятельности, которые будут рассмотрены сегодня, 27 марта, на заседании Госсовета республики. В ведомстве, подводя годовые итоги, делают вывод об урбанизации и феминизации преступности, а также назвали причины повышения «уровня тревожности населения», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Преступность

Согласно аналитической записке, в 2017 году в дежурных частях органов внутренних дел Чувашии зарегистрировано 335 169 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях — это на 0,1% больше уровня 2016 года. Число возбуждённых уголовных дел по результатам их рассмотрения снизилось на 9,8% — до 10 106, на 2,1% выросло число постановлений об отказе и составило 55 693.

За год число зарегистрированных преступлений сократилось на 7,5%, с 13 836 до 12 794, при этом рост регистрируемой преступности отмечен в Канаше (+9,7%), Канашском (+10,3%), Цивильском (+5,3%) и Яльчикском (+2,2%) районах.

«Для Чувашской Республики характерна урбанизация преступности, связанная с перемещением в города основных очагов криминальной напряженности, в том числе усилением внутренней и внешней миграции. Так, из общего количества зарегистрированных преступлений 9424 (73,7%) совершено в городах и поселках городского типа, 3370 (26,3%) — в сельской местности», — констатируют в МВД по региону.

В среднем по республике уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения снизился на 8,4% и составил 103,5 преступления. Наименьшая криминальная активность населения отмечается в Янтиковском (44,6), Яльчикском (54,3), и Комсомольском (56) районах, наибольшая — в Канаше (136,9), Чебоксарах (120,5) и Козловском районе (126,9).

В структуре преступности наибольший удельный вес приходится на хищения чужого имущества (48,6%), превентивные составы Уголовного кодекса (16,7%), преступления экономической направленности (8,1%). Сократилась массовая доля краж, изнасилований, побоев, истязаний, грабежей, разбоев, угроз убийством, преступлений экономической направленности, причинений среднего и тяжкого вреда здоровью. В то же время за последние четыре года увеличилась доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничества.

В общем массиве преступности преобладают посягательства небольшой тяжести, доля которых составляет 46,3% (-3%), всего их зарегистрировано 5926 (-13,2%). Количество особо тяжких преступлений увеличилось на 77,9% (1087), тяжких — на 0,2% (1806).

Кроме того, почти втрое выросло число расследованных преступлений, совершённых организованными группами, — со 109 в 2016 году до 229 по итогам 2017 года. Из них 90% составили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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По данным полиции, за 2017 год в общественных местах совершено 4328 (рост на 14,9%) преступлений, доля в числе зарегистрированных составила 33,8% (рост на 6,6%).

«Прирост произошел за счёт инициативного выявления органами внутренних дел преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — 613, рост в 2,7 раза», — констатируют в ведомстве.

Число преступлений, совершенных на улицах, возросло на 10,8% — с 2321 до 2572, доля в числе зарегистрированных возросла на 3,3% и достигла 20,1%. Раскрываемость возросла на 5,5% (до 72,6%).

Отмечается, что в целом «существенное влияние» на состояние оперативной обстановки оказали социально-экономические процессы. По данным полиции, чаще всего идут на преступления неработающие, ранее судимые, а также лица, злоупотребляющие алкоголем.

«За счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов, происходила основная подпитка криминальной среды. Их доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составила 64,9% (+1,7%). Сохранились проблемы в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Доля повторной преступности составила 58,9% (+1,3%) в общем массиве совершенных преступлений.

В последние годы на территории республики происходят процессы феминизации преступности, проявляющиеся в тенденции увеличения удельного веса женщин в общей структуре преступности. За 2017 год доля таких преступлений составила 16,5% (+2,5%)», — говорится в информационно-аналитической записке.

По оценке правоохранителей, повышению «уровня тревожности населения» способствовали проявления социальных патологий (алкоголизации, наркотизации). Согласно статистике, 77,9% убийств и 83% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью совершены пьяными. Вдвое выросло число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Число «алкогольных» преступлений снизилось на 29,1% (до 3093), но при этом уровень алкогольной преступности остается «довольно высоким» (36,3%).

Отмечается, что в результате принятых профилактических мероприятий на территории Чувашии не допущены конфликты, вызванные «социально-экономическими, социально-политическими, межнациональными, религиозными и иными проблемами».

«Также обеспечена стабильная обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, отсутствие явных условий и предпосылок к возникновению экстремистских проявлений», — отмечается в документе.