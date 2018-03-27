Москва, 27 марта, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения на пропускную способность ТРЦ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Торговый центр

«Нельзя делать развлекательный центр на 1 тыс. людей, нужно установить лимит — посещаемость 300 человек, не больше. Все внизу. Запретить на второй этаж поднимать любое учреждение, которое посещают дети», — сказал Жириновский.

Парламентарий также предложил строить одноэтажные центры, максимум двухэтажные.

Жириновский также нашел виновных в трагедии.

«Во всем виновата администрация города. Мэр города — мы его знаем? Страшное событие, но никто не знает, где мэр города? Народ вышел с требованием отставки Тулеева. Его Ельцин назначил, Ельцин умер 11 лет назад, ну два срока мы установили, только ногами вперед», — сказал он.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове.