Москва, 27 марта, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Госдума почтила минутой молчания память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Предлагаю почтить память тех, кто погиб в ТРЦ в Кемерово», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») передано для расследования следователю при председателе СК.