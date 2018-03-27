Кемерово, 27 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Родителей детей, эвакуированных после возгорания из игровой комнаты кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня», следователи просят обратиться в региональное управление СКР. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.

Image Catalog Огонь

Это связано с тем, что дети могли видеть то, что поможет более точно восстановить картину произошедшего.

«Уважаемые родители, возможно, именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники СКР просят находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками обратиться в следственное управление СКР по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 13 «а» или позвонить по телефонам: 8(384−2)369983, +7−960−924−22−70, +7−909−517−00−98.

По данным экстренных служб, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТРЦ, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На текущий час сообщается о 64 погибших, среди которых много детей.

Напомним, накануне на место трагедии прибыл лично глава государства. Президент РФ Владимир Путин пообещал собравшимся жителям Кемерова, что все виновные в трагедии будут наказаны. Российский лидер призвал также не сомневаться в официальных данных по числу погибших при пожаре в Кемерове.

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В ходе проведения совещания, посвящённого ликвидации пожара, Владимир Путин дал поручение председателю СКР Александру Бастрыкину выявить всех причастных к трагедии должностных лиц и установить меру их ответственности в произошедшем.

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