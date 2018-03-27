Кемерово, 27 марта, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Родственники опознанных погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» получили от СКР разрешения на захоронение тел. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

В настоящее время разрешение выдано в 21 случае. В СКР обратили внимание, что такие документы выдаются «в соответствии с полномочиями, по результатам процедуры опознания».

«По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21 погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сотрудники СКР обращались через мессенджеры к родителям детей, эвакуированных из детской игровой зоны, с просьбой обратиться в областное следственное управление СКР.

«Уважаемые родители, возможно, именно свидетельства вашего ребёнка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — пояснили в СКР.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. Пламя распространилось на 1,6 тыс. кв. м, пожарные расчеты тушили его до утра 26 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, среди которых есть дети.

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Накануне на место ЧП прибыл президент РФ Владимир Путин, он возложил цветы к стихийному монументу в память погибших. Затем глава государства провёл совещание, посвящённое ликвидации пожара, а также поручил установить всех должностных лиц, виновных в случившемся.

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