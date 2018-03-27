Москва, 27 марта, 2018, 09:23 — ИА Регнум. После уверенного продолжения роста во второй половине дня 26 марта рубль резко развернулся вниз и понес внушительные потери против иностранных валют, заявил корреспонденту аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Россиянин» оказался во власти геополитических новостей, не сумев получить поддержку со стороны нефтяного фактора, где превалировала негативная динамика.

По итогам сессии доллар, который в моменте приближался к области 57,50 рубля, закрылся над психологической отметкой. Пара евро/рубль дошла до максимумов середины февраля на 71,50 рубля», — отметил эксперт.

Известия о столь дружной и массовой высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других государств, включая США, огорчили быков по рублю. Тем не менее угроза со стороны этого фактора остается ограниченной для рубля и российских активов в целом, пока не поднимается тема новых санкций в связи с делом Скрипаля.

«Если же государства, ополчившиеся на Москву в связи с инцидентом в Солсбери, намекнут на дополнительные меры, это дополнительно ударит по привлекательности российской валюты», — полагает Ковалев.

Противодействующими факторами на данный момент выступают слабый доллар, дорогая нефть и сохраняющийся довольно высокий спекулятивный спрос на ОФЗ. Американская валюта остается уязвимой в условиях агрессивной политики администрации Трампа и на фоне торговых трений выглядит все менее интересной и нестабильной.

«Пока на этом фронте будет сохраняться напряженность, ждать полноценного возвращения спроса на «американца» не стоит.

В этих условиях у рубля есть возможность если не для укрепления, то для предотвращения масштабной просадки даже с учетом сложной дипломатической обстановки. С евро ситуация иная — здесь есть угроза дальнейшего отступления нашей валюты», — считает эксперт.

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