Кемерово, 27 марта, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Более 400 кемеровчан обратились к медикам, желая сдать кровь для пострадавших при пожаре в торговом центре. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

За сутки 26−27 марта Кемеровский областной центр крови принял 241 донора. Консервированная кровь была заготовлена в объеме 123 литров, также взята плазма и проведен тромбоцитаферез.

В центре крови обратившихся благодарят за отклик и готовность помочь. Очередь на процедуру по сдаче донорской крови расписана на две недели вперед, говорится в сообщении.

Читайте также: Смертельный пожар в ТЦ Кемерова: все новости

Специалисты отмечают, что граждане обращаются в центр, руководствуясь объявлениями неизвестных интернет-пользователей о дефиците крови той или иной группы. Эта информация не соответствует действительности. Медики призвали желающих стать донорами узнавать о реальной необходимости в крови конкретных групп на сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар, справиться с которым смогли только 26 марта. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии. Более 40 человек обратились к медикам за помощью.