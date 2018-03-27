Якутск, 27 марта, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Якутске уже начались проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Первый же рейд в ТЦ «Азия» вскрыл множество нарушений, в числе которых неисправность системы автоматического пожаротушения и несвободные пути эвакуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

AJEL Пожарная безопасность

Читайте также: Якутяне сомневаются в своих ТЦ: «Детские зоны наверху — маркетинг»

«Нарушения зафиксированы в основном по путям эвакуации, — рассказал «Якутск.ру» врио начальника отдела надзорной деятельности по Якутску ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ким Вреховцев. — На этих путях установлены посторонние предметы, оборудование, установлены киоски, торговые точки. На пятом этаже пути эвакуации обшиты горючим материалом. Также в некоторых местах доводчики дверей в неисправном состоянии».

При этом он отметил, что все двери эвакуационных выходов открываются, а самым серьёзным нарушением назвал то, что установка автоматического пожаротушения здания неисправна.

Читайте также: Смертельный пожар в ТЦ Кемерова: все новости

Дирекции ТЦ будет выдано предостережение со сроком устранения нарушений. Если их не устранят, то к руководству торгового центра будут применены меры административного воздействия — штраф, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Якутску ГУ МЧС республики Ксения Рахматуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска теперь боятся ходить в торговые центры, опасаясь, что их владельцы не позаботились о пожарной безопасности. Люди обсуждают крупные ТЦ, подчёркивая, что многие из них, как и кемеровская «Зимняя вишня», почти без окон и с детскими зонами, расположенными далеко от входа.

А жители Благовещенска вообще объявили своим ТЦ бойкот и призывают горожан не приходить в них 31 марта. Кроме того, люди требуют от руководства торговых центров продемонстрировать, как будут действовать их сотрудники в случае пожара, проведя учебную эвакуацию при участии СМИ и представителей общественности.

Читайте также: В Благовещенске объявляют бойкот ТЦ: Напомним о ценности человеческой жизни

Напомним, по официальным данным, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унесла 64 жизни, среди погибших есть дети.