Калининград, 27 марта, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Благодаря общественности и СМИ военно-историческая реконструкция, посвящённая штурму Кёнигсберга, состоится на прежнем месте — на территории легендарного форта №5 в Калининграде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель ассоциации поисковых отрядов «Память» Владислав Воскобойников, подписавший накануне соответствующий договор с Калининградским историко-художественным музеем, в чьём ведении находится 5-й форт.

Gov39.ru Фрагмент реконструкции на форту №5 Калининграда

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что традиционная реконструкция на территории этого фортификационного сооружения была под угрозой срыва из-за позиции регионального министерства культуры и туризма — в ущерб исторической памяти сотрудничать не с государственным, а частным музеем, расположенным в форту №11.

Дело в том, что немецко-фашистский гарнизон 11-го форта сдался нашим войскам без боя, тогда как в 5-м форту враг оказал упорное сопротивление. Форт №5 называли «ключом к Кёнигсбергу», поскольку цитадель контролирует прямую дорогу к морю. За взятие пятого форта 15 советских солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза.

Тем не менее, руководство частного музея в 11-м форту приняло решение организовать свою реконструкцию на день штурма Кёнигсберга. По словам директора по работе с посетителями форта №11 Ирины Литвинович, которую цитирует ГТРК «Калининград», на подходах к форту — «будет ожесточенная битва» (которой в реальности не было. — ИА REGNUM ). А «до обеда» частные музейщики планируют показывать жизнь гитлеровского гарнизона — цитата Литвинович — «когда ходят и работают германцы».

Таким образом, в воскресенье, 8 апреля, в Калининграде пройдет две реконструкции штурма немецко-фашистской крепости — платная (вход — 200 рублей) в частном музее 11-го форта и бесплатная на территории форта №5.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кёнигсберга Борис Петрович Пирожков, комментируя платный вход на реконструкцию, сказал:

«Ну, не совсем это по-нашему. По-русски. Ну что это? Да это было! Так покажите, что это было! Чтобы еще за деньги это показать. Я считаю, это не совсем правильно».

По словам Владислава Воскобойникова, в реконструкции в 5-м форту примут участие около ста человек — не только калининградцы, но и единомышленники из Москвы, Петербурга, а также Польши и Литвы.