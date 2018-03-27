Кемерово, 27 марта, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев намерен лично принять родственников погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом, как передает «Говорит Москва», сам губернатор сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в Кемерово

«Уже начинаем прием, я лично, я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей, — сказал Тулеев. — Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. 26 марта огонь был потушен. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, еще более 60 обратились за помощью к медикам.

В ночь на 27 марта в столицу Кузбасса прилетел президент РФ Владимир Путин.

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