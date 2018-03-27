Вашингтон, 27 марта, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили в телефонной беседе высылку из их стран российских дипломатов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Сотрудников российских дипломатических миссий лидеры двух стран назвали «разведчиками». Решение об их высылке было принято в качестве ответа на приписываемую Москве причастность к инциденту в Солсбери.

«Такое поведение России представляет собой последний по времени пример ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», — говорится в заявлении Белого дома.

США и Канада со своей стороны выразили солидарность с Великобританией в ее позиции по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон без предъявления каких-либо доказательств обвинил в этом инциденте Москву.

Накануне 21 страна заявила о высылке российских дипломатов. Посольства и консульства покинут 114 граждан России.

США вышлет сразу 60 человек, из них 46 человек — это сотрудники посольства в Вашингтоне, двое — сотрудники генконсульства в Нью-Йорке и еще 12 человек — сотрудники постоянного представительства РФ при ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.

Москва категорически отрицает обвинения в инциденте в Солсбери и требует всестороннего и объективного расследования обстоятельств отравления Сергея и Юлии Скрипаль.